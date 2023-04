(Montréal) La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, estime qu’un nouveau projet pilote visant à contrer l’intoxication dans les bars se trompe de cible en faisant porter tout le fardeau aux victimes.

La Presse Canadienne

Éduc’Alcool, en collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a annoncé jeudi une campagne intitulée « Check ton verre », qui prévoit la distribution de 10 000 protège-verres afin d’empêcher des personnes malveillantes de déposer de la drogue dans les consommations.

Le projet a été dévoilé en présence du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Mais selon la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques, cette nouvelle campagne vise encore trop les victimes et se concentre peu sur les criminels.

Dans un communiqué publié vendredi, Mme Massé a interpellé directement le ministre Bonnardel, soulignant que les femmes étaient déjà au courant de bien surveiller leur verre. Selon elle, les protège-verres ne sont pas inintéressants, mais ils « ne règlent pas le problème à la source ».

« Les témoignages se multiplient dans l’espace public et abondent tous dans le même sens : la drogue du viol ça concerne tout le monde. Alors, pourquoi sortir seulement une campagne qui met encore toute la responsabilité sur les victimes ? C’est aberrant et insuffisant », a-t-elle déploré.

Éduc’Alcool et le SPVM se défendent toutefois de faire porter toute la responsabilité aux victimes. Ils plaident que cette campagne veut démontrer que « toutes et tous sont concernés et que chacune et chacun peut réellement jouer un rôle déterminant » dans ce problème.

« Tant pour les témoins, les gens qui intoxiquent des personnes à leur insu que les victimes, le projet pilote attire l’attention sur les responsabilités individuelles, mais aussi sur les actions collectives », souligne-t-on dans un communiqué diffusé jeudi.