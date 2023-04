PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Il n’est pas 21 h et de nombreux bars débordent sur le boulevard Saint-Laurent, jeudi soir. C’est ici que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a décidé de commencer sa campagne de distribution de protège-verres, visant à prévenir les intoxications involontaires et à encourager une consommation d’alcool plus sécuritaire. D’ici l’été, le SPVM, en partenariat avec Éduc’alcool et le ministère de la Sécurité publique, prévoit distribuer 10 000 de ces protège-verres dans différents bars et évènements festifs de la métropole.