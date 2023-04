Justin Trudeau défend son bilan récent à Tout le monde en parle

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a passé quelque 20 minutes en direct à l’émission Tout le monde en parle sur les ondes de Radio-Canada, dimanche soir, pour s’entretenir d’immigration, du budget fédéral et d’ingérence chinoise devant des centaines de milliers de téléspectateurs.

Immigration

Après la découverte de huit corps de migrants, dont deux enfants, qui ont péri en tentant de rejoindre les États-Unis par le fleuve Saint-Laurent cette semaine, l’animateur de Tout le monde en parle, Guy A. Lepage, a ouvert l’émission en demandant au premier ministre comment faire pour éviter qu’une telle catastrophe se reproduise.

« Il faut tout faire pour éviter ces tragédies-là », a reconnu M. Trudeau. Le premier ministre a insisté pour dire que le resserrement de l’entente sur les tiers pays sûrs annoncée une semaine auparavant visait à éviter ce genre de tragédies par des traversées irrégulières. Et ce, même si des spécialistes estiment que ces restrictions risquent d’amplifier le phénomène.

« On continue d’être un pays ouvert et accueillant, a statué M. Trudeau, mais on privilégie les gens qui viennent de façon régulière. »

Budget fédéral

Les questions ont ensuite porté sur le budget fédéral, qui a été déposé plus tôt cette semaine par la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland. M. Trudeau s’est défendu d’avoir présenté un budget qui va amplifier la dette nationale et a expliqué les orientations principales de celui-ci, comme le soutien aux familles à faible revenu, l’investissement dans les technologies vertes et la santé.

« Si toi, tu décides de t’acheter une belle nouvelle télévision, et que tu t’endettes pour ça, tu vas devoir la repayer », a illustré le premier ministre en répondant directement au coanimateur de l’émission, MC Gilles. « Mais si, à la place, tu investis dans l’éducation de tes enfants, dans un ajout à ta maison, tu es en train d’augmenter sa valeur et tes opportunités pour l’avenir. »

« Veux-tu vraiment vivre dans un pays où on peut deviner c’était quoi le salaire de tes parents selon la qualité de ton sourire ? », a aussi lancé M. Trudeau à Guy A. Lepage en défendant la nouvelle prestation dentaire canadienne.

M. Trudeau a affirmé que le Canada avait « la meilleure situation fiscale de tous les pays du G7 ».

Ukraine et Trump

M. Trudeau a défendu le soutien du Canada à l’Ukraine, affirmant que l’aide financière et militaire au pays allait se poursuivre.

À propos de l’inculpation à venir mardi de l’ex-président américain Donald Trump, Justin Trudeau a préféré ne pas se prononcer.

« Je me préoccupe beaucoup plus de mes relations avec le président actuel », a-t-il laissé tomber.

L’avenir politique de Justin Trudeau

Le premier ministre a assuré n’avoir aucune intention de laisser sa place à la tête du Parti libéral du Canada.

Je vais être là aux prochaines [élections], parce qu’on a de grandes choses à faire et que je suis encore plein d’enthousiasme. Justin Trudeau, en entrevue à Tout le monde en parle

« Donc on vous invite l’année prochaine ? », a demandé Guy A. Lepage. « J’y serai, mon ami », a répondu le premier ministre.

L’ingérence chinoise

La question de l’ingérence chinoise pendant les dernières élections fédérales a monopolisé la suite de l’entrevue avec le premier ministre à l’émission.

« Avez-vous quelque chose à cacher ? », a demandé d’emblée Guy A. Lepage.

« C’est un enjeu qu’il faut régler de façon responsable, a assuré M. Trudeau. C’est pour ça que j’ai préféré choisir [l’ex-gouverneur général David Johnston comme rapporteur officiel dans le dossier]. Quelqu’un de distingué, d’éminent, de bien réputé pour déterminer si on a besoin d’une enquête publique ou si on a besoin d’autre chose pour aller au fond des choses. »

Des questions de sécurité nationale seraient en jeu, a renchéri le premier ministre. « Quand les vies de ceux qui choisissent de servir le Canada dans des situations extrêmement difficiles pourraient être mises en danger, oui, il va falloir qu’on sache comment débattre et comment analyser ce qui se passe de façon rigoureuse. »

Le premier ministre s’est engagé à tenir une enquête publique si M. Johnston en fait la recommandation.

Intelligence artificielle

L’entrevue s’est terminée sur la question de l’intelligence artificielle. Guy A. Lepage a remarqué que l’Italie venait de suspendre l’utilisation du robot conversationnel ChatGPT sur son territoire, et que des experts mondiaux demandaient un moratoire sur la recherche.

Justin Trudeau n’a pas donné d’indication voulant que le Canada prévoie aller dans cette direction. « Oui, ça m’inquiète, a-t-il assuré. Il y a beaucoup de travail à faire et le Canada est impliqué pour essayer de créer des balises et des paramètres dans lesquels on va pouvoir éviter trop de dérapages. »

L’antidote à la désinformation en ligne, selon le premier ministre : « des citoyens bien éduqués, bien impliqués, qui sont conscients des risques qui les entourent ».