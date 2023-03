(Ottawa) Le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre promet de rétablir « le gros bon sens » à Ottawa en imposant une discipline de fer en matière de gestion des finances publiques si le Parti conservateur remporte les prochaines élections.

Au lendemain du dépôt du budget par la ministre des Finances Chrystia Freeland, qui annonce de nouvelles dépenses et reporte à une date incertaine le retour à l’équilibre budgétaire, M. Poilievre a réaffirmé sa ferme intention d’imposer une nouvelle règle : chaque dollar de nouvelle dépense du gouvernement fédéral devra être accompagné par un dollar d’économie.

Le troisième budget présenté mardi par la ministre Freeland est encore écrit à l’encre rouge – un déficit de 40 milliards de dollars est prévu durant l’exercice financier 2023-2024. Le retour à l’équilibre budgétaire, qui était évoqué l’automne dernier en 2027-2028 lors de la présentation de l’énoncé économique, devient un projet lointain et incertain. Le déficit devrait atteindre les 14 milliards de dollars en 2027-2028, selon les projections du ministère des Finances.

Mercredi, M. Poilievre a aussi refusé net de dire s’il maintiendrait les investissements de 13 milliards de dollars prévus au cours des cinq prochaines années afin de créer un régime canadien de soins dentaires pour les personnes à faible revenu qui n’ont pas d’assurance.

« Ce programme n’existe pas », a-t-il répété à quelques reprises tandis que les journalistes le pressaient de questions au sujet de ses intentions.

« Il n’y a pas de programme de soins dentaires en ce moment. Il y a une autre promesse électorale des néo-démocrates et des libéraux. Ils ne livrent jamais la marchandise. Ça n’a pas de bon sens de dire oui ou non à quelque chose qui n’existe pas. Nous verrons ce qui va exister. Nous allons présenter un plan électoral aux prochaines élections qui va montrer que les gens vont garder davantage d’argent dans leurs poches », a-t-il déclaré.

« On va réduire les coûts du gouvernement. On va équilibrer le budget. On va ramener nos emplois ici au Canada. C’est ce que l’on va mettre de l’avant », a-t-il ajouté.

Le régime canadien de soins dentaires a commencé à être mis en œuvre l’automne dernier à la suite de la présentation de l’énoncé économique du ministère des Finances.

À l’heure actuelle, seuls les enfants de moins de 12 ans y sont admissibles. Dans le budget déposé mardi, le gouvernement Trudeau confirme qu’il poursuivra la mise en œuvre graduelle en 2023 pour les moins de 18 ans, les aînés et les personnes handicapées. Par la suite, le programme sera élargi à toutes les personnes dont le revenu familial est inférieur à 90 000 $ d’ici la fin 2025.

Ce programme est l’une des mesures phares de l’entente conclue entre les libéraux et les néo-démocrates pour permettre au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau de demeurer au pouvoir jusqu’en 2025. Le programme devrait toucher 9 millions de personnes, selon les estimations du gouvernement.

Malgré tout, Pierre Poilievre a mis en doute l’existence de ce programme.

Ce qu’il n’a pas mis en doute, c’est son intention de rétablir l’équilibre budgétaire s’il remporte les prochaines élections.

« Il n’y a jamais eu autant de gaspillage dans un gouvernement comme c’est le cas aujourd’hui. On a dépensé 21 milliards de dollars sur des consultants. C’est une augmentation de plus de 100 % dans les contrats pour les consultants en près de huit ans. En même temps, on a augmenté le nombre de fonctionnaires de 30 %. Pour faire quoi ? Pour offrir de pires services », a exposé M. Poilievre.

« Je vais adopter une loi qui dit que chaque fois que le gouvernement augmente les dépenses d’un dollar, il doit trouver un dollar d’économie. C’est le gros bon sens. Il faut ramener le gros bon sens chez nous », a-t-il ajouté.