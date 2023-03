(Ottawa) Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, entamera dès vendredi une tournée de deux semaines pour promouvoir les mesures du budget libéral dont la formation s’attribue le mérite, à commencer par le nouveau programme national de soins dentaires.

La Presse Canadienne

« On est fiers », a répété jeudi M. Singh en énumérant comment le NPD a « forcé ce gouvernement » à aider les Canadiens à avoir plus d’argent dans leurs poches à un moment où ils en ont particulièrement besoin, mais aussi à améliorer leur santé.

La mise en place d’un programme de soins dentaires pour les Canadiens ayant un revenu inférieur à 90 000 $ est un élément central de l’entente conclue il y a un an qui permet aux libéraux de Justin Trudeau de garder le pouvoir jusqu’en 2025 avec l’appui des néo-démocrates.

Mais M. Singh estime que l’influence de son parti a également « forcé » le gouvernement à doubler le crédit pour la TPS - que les libéraux présentent comme un rabais sur l’épicerie - et à « lier les investissements pour faire face à la crise climatique avec des bons salaires ».

« On va dire : imaginez ce qu’on peut faire si on a obtenu ces grandes victoires avec 25 députés et imaginez si on a plus de députés, ce qu’on aurait pu faire [en formant un gouvernement] », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Les villes de Toronto, Montréal, Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador), Halifax, Windsor, Hamilton, Saskatoon et Coquitlam sont déjà au programme. M. Singh entend accorder des entrevues, faire des visites, rencontrer des militants et participer à des évènements publics où il communiquera chaque fois son message.