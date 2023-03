Entente NPD-PLC

Combien de temps tiendra l’accord ?

L’annonce d’une entente entre le Parti libéral du Canada (PLC) et le Nouveau Parti démocratique (NPD) avait eu l’effet d’une bombe l’an dernier. Grâce à cet accord, les libéraux minoritaires pourront demeurer au pouvoir jusqu’en 2025. Un an plus tard, il tient toujours le coup, même si le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, reste sur sa faim.