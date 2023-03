(Vancouver) Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, s’est dit « très troublé » par les allégations d’ingérence chinoise dans les élections municipales de Vancouver, l’année dernière, et a exigé une réunion d’information à l’agence de renseignement du Canada.

La Presse Canadienne

M. Eby a assuré que les Canadiens ont droit à une « enquête approfondie et indépendante » sur les allégations rapportées dans le journal Globe and Mail, cette semaine, selon lesquelles le consulat de Chine à Vancouver s’est ingéré dans les élections municipales en utilisant des groupes communautaires de la diaspora et en préparant certains candidats.

Le premier ministre soutient qu’il a demandé un « exposé complet » du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), mais qu’il ne l’a pas encore reçu.

Le rapport du journal cite des documents du SCRS, mais M. Eby a déclaré qu’il n’était pas en mesure de commenter leur crédibilité.

Ce rapport a incité jeudi le maire de Vancouver, Ken Sim, à souligner qu’il était dégoûté par ses « insinuations », et qu’il ne serait pas ciblé par ces allégations s’il était blanc.

David Eby a précisé que la majorité des outils pour lutter contre l’ingérence internationale se trouvaient entre les mains du gouvernement fédéral, mais qu’il voulait savoir si la Colombie-Britannique pouvait « combler les lacunes » par quelconque moyen à sa disposition. Il a ajouté qu’Elections BC avait déjà présenté des recommandations pour lutter contre la désinformation.

« Nous cherchons toujours des moyens de nous assurer que nos élections sont libres et équitables », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Prince Rupert.

L’article de presse de cette semaine indiquait que les documents du SCRS ne nommaient pas les candidats favoris du consulat à la mairie et au conseil, mais qu’il voulait que Kennedy Stewart perde.

Ken Sim, le premier maire canadien d’origine chinoise de Vancouver, a battu M. Stewart par plus de 36 000 voix.