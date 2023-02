(Ottawa) La Chine a tenté de cibler des élus pour promouvoir ses intérêts aux dernières élections, s’est inquiété le SRCS, selon un rapport sur la campagne de 2021. Or, ces tactiques n’ont pas seulement cours en période électorale, mais bien en permanence, prévient-on dans le document rendu public mardi en fin d’après-midi.

Le groupe d’experts désignés par le gouvernement libéral n’a pas détecté d’ingérence étrangère menaçant la capacité du Canada de tenir des élections libres et justes, comprend-on à la lecture de ce rapport, où l’on fait mention de la Chine neuf fois.

En revanche, on y note que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) « s’est dit préoccupé par le fait que la Chine a notamment tenté de cibler des élus pour promouvoir ses intérêts nationaux et a encouragé des personnes à agir comme mandataires pour la Chine ».

L’agence de renseignement a aussi a déclaré que le régime de Xi Jinping « utilise de nombreuses techniques, y compris des menaces à l’encontre de la communauté chinoise au Canada », mais que « l’utilisation de mandataires fait en sorte qu’il est difficile de savoir si la Chine est derrière ces tentatives ».

Dans les premières pages du rapport, on cite une publication du Global Times, porte-voix de Pékin, critiquant la plateforme électorale conservatrice, et un article du journal sino-canadien Today Commercial News, qui se montre défavorable à l’endroit de Kenny Chiu.

Celui-ci a été défait aux élections de 2021.

Mais le gouvernement chinois ne déploie pas son arsenal uniquement lorsque les hostilités électorales sont lancées au Canada, est-il spécifié dans le document de 59 pages, qui pointe aussi du doigt l’Iran et la Russie pour leur cyberingérence.

« Plusieurs des activités attribuées à la Chine, comme le fait de cibler des élus pour promouvoir les intérêts de l’État chinois ou d’encourager des personnes à agir comme mandataires et de menacer des membres de la communauté chinoise au Canada, ne se déroulent pas seulement pendant les campagnes électorales », lit-on.

« Elles ne se limitent pas non plus à tenter d’influencer les résultats des élections. Pour contrer cette ingérence, il faut des stratégies qui fonctionnent en permanence », est-il aussi dans ce rapport, dont certains passages sont caviardés.

Doutes sur la crédibilité

Les conclusions sur l’ingérence étrangère aux élections fédérales de 2021 n’avaient pas encore été rendues publiques que déjà, les doutes sur leur crédibilité planaient.

Car l’auteur du rapport, Morris Rosenberg, qui a été nommé par Justin Trudeau, a facilité à titre de président de la Fondation Pierre Elliott Trudeau l’octroi d’un don de 200 000 $ fait par un richissime homme d’affaires chinois.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Morris Rosenberg

Le mandat des hauts fonctionnaires était de faire une évaluation de l’efficacité du « Protocole public en cas d’incident électoral majeur », un groupe mis sur pied afin de surveiller les menaces à l’intégrité des élections générales de 2019 et de 2021.

D’ores et déjà, le Parti conservateur a émis de sérieux doutes sur sa partialité, évoquant les liens entre celui qui en est l’auteur et le régime chinois. « Le rapport sur l’ingérence électorale rédigé par l’ancien PDG de la Fondation Trudeau n’est pas crédible », a-t-on tranché dans un communiqué.

Au bureau de Justin Trudeau, on insiste sur le fait qu’« après son élection en tant que chef du Parti libéral du Canada, le premier ministre s’est retiré des affaires de la fondation pour la durée de son engagement en politique fédérale ».

Pour sa part, Morris Rosenberg en a été directeur général entre avril 2014 et juillet 2018.

C’est sous sa houlette que l’homme d’affaires et conseiller du gouvernement chinois Zhang Bin a fait un don de 200 000 $ à la Fondation, en plus de 750 000 $ à l’Université de Montréal pour des bourses d’études en droit, et de 50 000 $ pour l’érection d’une statue de Pierre Elliott Trudeau.

Avant que M. Zhang ne sorte son chéquier, le SCRS avait intercepté un échange entre lui et un attaché commercial d’un consulat chinois au Canada, selon ce qu’a rapporté le Globe and Mail.

Cette contribution financière s’inscrivait dans une stratégie d’influence étrangère, par le truchement de dons à la Fondation Pierre Elliott Trudeau après l’élection de Justin Trudeau comme chef du Parti libéral du Canada, d’après la même source qui s’est confiée au quotidien torontois.

Recul et neutralité « inadéquats »

Sans vouloir présumer à l’avance du contenu du rapport Rosenberg, le chef bloquiste Yves-François Blanchet se méfie du « risque de complaisance » de quelqu’un dont « l’analyse, dans une certaine mesure, met en cause le premier ministre ».

Et c’est sans compter que le haut fonctionnaire choisi par Justin Trudeau, qui a notamment été sous-ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper, devait enquêter sur la Chine alors qu’il a supervisé l’octroi du don de Zhang Bin.

« Le recul, la neutralité, l’indépendance, et par rapport à la Chine, et par rapport au premier ministre, ne sont clairement pas adéquats », en conclut le leader bloquiste.

« Une position intenable »

Ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques n’est pas étonné d’apprendre ce nouveau détail.

« Leur approche est beaucoup plus systématique, et mieux financée aussi, parce que le président Xi Jinping a beaucoup augmenté le budget du Front uni [un organe du Parti communiste chinois chargé du rayonnement à l’étranger et d’ingérence] », explique-t-il.

Au sujet des nombreuses fuites du SCRS qui ont émaillé les reportages de médias anglophones comme le Globe and Mail et Global News, l’ex-diplomate affirme y voir l’expression d’« une frustration » au sein de l’agence.

« Malgré le rapport produit en 2019, et peut-être qu’il y en a eu des intérimaires depuis, rien n’a été fait pour mieux protéger les élections de 2021. Et donc, moi je pense que les gens au SCRS ont des preuves qu’ils ne peuvent pas partager avec tout le monde », argue-t-il.

Celui qui a été chef de mission d’Ottawa à Pékin de 2012 à 2016 est du même avis que certains spécialistes, dont l’ex-chef du SCRS, Richard Fadden, et l’ancien directeur général des élections, Jean-Pierre Kingsley : une enquête publique s’impose.

« Ce qui me surprend le plus, c’est l’attitude de M. Trudeau. Il a une position qui devient de plus en plus intenable, et je pense que la seule façon de tirer tout ça au clair et de dissiper tous les soupçons, c’est de déclencher une enquête indépendante et transparente », explique-t-il.

Le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique réclament aussi une enquête publique.

Au Parti conservateur, on veut faire progresser l’enquête au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Celui-ci se réunit d’ailleurs mercredi.

Parmi les témoins figurent Jody Thomas, conseillère en sécurité nationale et au renseignement du Bureau du Conseil privé, Adam Fisher, directeur général à l’évaluation du renseignement du SCRS, ainsi que de hauts fonctionnaires des ministères de la Sécurité publique et des Affaires étrangères.