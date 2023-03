(Ottawa) Justin Trudeau est de plus en plus isolé : après les bloquistes et les néo-démocrates, voici que les conservateurs réclament une enquête publique et transparente sur l’ingérence chinoise dans les élections fédérales.

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a officiellement demandé mercredi qu’une investigation publique soit ouverte, à certaines conditions, notamment que la personne aux commandes de l’enquête soit choisie par les leaders parlementaires de tous les partis, et que son travail n’interfère pas avec ceux du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre.

« Dans le temps qu’il faudra pour établir et mener une enquête publique, et produire un rapport, il pourrait bien y avoir une autre élection qui pourrait être la cible d’une ingérence étrangère. Nous ne laisserons pas Justin Trudeau et ses acolytes du NPD cacher cette enquête derrière des portes closes, loin des yeux du public », a déclaré le chef avant la réunion du comité.

Au cours de la première heure de la séance du comité en question, les élus ont eu l’occasion de questionner plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement, notamment la conseillère du premier ministre en matière de sécurité nationale, Jody Thomas.

Invitée à commenter les allégations d’ingérence publiées dans le Globe and Mail et Global News sur la foi de sources du Service canadien de renseignement de sécurité, celle-ci a refusé, arguant qu’elle ne voulait pas parler de « documents obtenus de façon inappropriée ».

Le néo-démocrate Peter Julian a pour sa part déposé une motion dont le libellé stipule que « le comité fasse rapport à la Chambre qu’il demande au gouvernement du Canada de lancer une enquête publique nationale sur les allégations d’ingérence étrangère dans le système démocratique canadien, y compris, mais sans s’y limiter, les allégations d’ingérence dans les élections générales par des gouvernements étrangers ».

Elle devrait être débattue jeudi en comité.

Trudeau sur la sellette

Le premier ministre Trudeau n’a jusqu’à présent pas catégoriquement rejeté l’idée d’une enquête publique, mais il ne l’a pas non plus embrassée.

« C’est vraiment une chose importante et une très bonne chose que les Canadiens soient aussi intéressés à obtenir l’assurance que nos principes et pratiques démocratiques continuent à être protégés de l’ingérence venant de gouvernements autoritaires », a-t-il lancé en point de presse à Toronto, lundi dernier.

À ce moment, seuls le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique le pressaient d’ouvrir une enquête.

Pékin blâmé pour son ingérence

Le gouvernement a rendu public mardi un rapport sur le déroulement des dernières élections fédérales, en 2021.

Bien que l’on en vienne à la conclusion que l’ingérence étrangère, même s’il y en a eu, n’avait pas « menacé la capacité du Canada de tenir des élections libres et justes », on y pointe la Chine du doigt.

Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) « s’est dit préoccupé par le fait que la Chine a notamment tenté de cibler des élus pour promouvoir ses intérêts nationaux et a encouragé des personnes à agir comme mandataires pour la Chine », y lit-on.

L’agence de renseignement affirme aussi que le régime de Xi Jinping « utilise de nombreuses techniques, y compris des menaces à l’encontre de la communauté chinoise au Canada », et que ces tentatives n’ont pas seulement cours en période électorale, mais bien en permanence.

Riposte chinoise

L’ambassade de la Chine au Canada a nié en bloc toute tentative de se mêler des affaires intérieures canadiennes.

« Les allégations contenues dans le rapport sont purement infondées et diffamatoires. La Chine s’est toujours fermement opposée à toute tentative d’ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays », a-t-on déclaré par courriel, jeudi.

« Nous ne voulons pas nous mêler des affaires intérieures du Canada, et nous n’avons jamais essayé de le faire », a-t-on ajouté avant d’accuser « certaines agences et médias canadiens » d’avoir « fabriqué et diffusé » de la désinformation concernant la Chine « trompant gravement la population ».