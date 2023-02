L’idée d’une enquête publique sur l’ingérence électorale étant déjà soutenue par des experts, dont l’ancien chef Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), Richard Fadden, et l’ancien directeur général des élections Jean-Pierre Kingsley.

Une enquête indépendante et publique réclamée

(Ottawa) Après le Parti conservateur, c’est au tour du Bloc québécois et du NPD de réclamer l’ouverture d’une enquête publique sur l’ingérence de la Chine dans les élections fédérales de 2019 et 2021.

À la lumière des allégations « extraordinairement graves », et en raison du sérieux de l’enjeu, l’enquête ne devrait pas être laissée « aux institutions du Parlement où l’alliance libéraux-NPD est majoritaire », une enquête indépendante s’impose, plaide le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

« On est dans le fondement même de notre démocratie, et tant mieux pour le premier ministre si ce n’est pas prouvable dans l’absolu que ça a pu faire changer un comté de bord ou pas, mais il ne peut pas affirmer que ça n’a pas eu d’incidence. On ne peut pas la mesurer, mais c’est sûr que ça a fait de quoi », insiste-t-il.

PHOTO PATRICK DOYLE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet

Même son de cloche au Nouveau Parti démocratique (NPD), où, sans remettre en question les résultats des scrutins, le chef Jagmeet Singhfait plaide qu’il est impératif d’avoir des réponses en raison des « graves allégations selon lesquelles des candidats individuels ont pu être affectés par l’ingérence étrangère ».

Car « lorsque les Canadiens apprennent l’existence d’une possible ingérence étrangère par des fuites de documents, la confiance dans notre démocratie est mise en péril », et « la façon de mettre fin à la prétendue ingérence secrète de la Chine est de refuser de garder leurs secrets pour eux », croit-il.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh

Le Parti conservateur a formulé la même requête.

Un libéral « rejette fortement les insinuations »

Le premier ministre Justin Trudeau s’exprimera plus tard lundi en point de presse du côté de l’Ontario. Il a cependant déjà remis en question les reportages publiés dans le Globe and Mail sur la foi de renseignements coulés par le SCRS.

D’autres informations ont ensuite fait surface sur les ondes de Global News concernant un élu en particulier, Han Dong, dont la candidature aux élections de 2021 aurait été favorisée par le Parti communiste chinois. Le bureau du premier ministre Trudeau a démenti avec véhémence les informations contenues dans ce reportage.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE HAN DONG Le député Han Dong

Le principal intéressé en a fait de même. « Je rejette fortement les insinuations des reportages média où il est allégué que j’ai joué un rôle dans une ingérence étrangère [du processus électoral], et je me défendrai vigoureusement », a écrit l’élu libéral ontarien dans une déclaration publiée sur Twitter, lundi.

Assurant « qu’aucune irrégularité » n’a été décelée par ses équipes lors du processus d’investiture, puis au fil de la campagne électorale, Han Dong a ajouté qu’il se rendrait disponible pour participer aux efforts des parlementaires pour enquêter sur cette histoire.

La Chine nie en bloc les allégations d’ingérence. L’enjeu avait d’ailleurs mené à une prise de bec entre Justin Justin Trudeau et son homologue Xi Jinping en marge du Sommet du G20 à Bali, en Indonésie, au mois de novembre dernier.