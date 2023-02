(Ottawa) Justin Trudeau affirme que les députés qui veulent donner une tournure politique à l’ingérence étrangère dans les élections aident en fait la Chine à saper la confiance des Canadiens dans leur démocratie.

La Presse Canadienne

Le premier ministre a affirmé mercredi que se prêter à des « jeux politiques » pour obtenir un avantage partisan contribue à miner la confiance des citoyens envers leurs institutions. Il soutient que cela ne fera qu’aider les efforts de pays, comme la Russie et la Chine, qui tentent de déstabiliser les démocraties.

En point de presse mercredi matin à Richmond Hill, en Ontario, M. Trudeau a déclaré que les Canadiens devaient avoir confiance dans le processus électoral, quel que soit le parti politique au pouvoir, et que les partis devaient travailler ensemble dans ce dossier.

M. Trudeau s’est dit heureux qu’un comité des Communes ait décidé, mardi, de se pencher sur une éventuelle ingérence étrangère dans les élections de 2021 et de convoquer des ministres et des responsables d’agences de sécurité nationale.

En vertu du « Protocole public en cas d’incident électoral majeur », un groupe non partisan de hauts fonctionnaires est chargé d’alerter les Canadiens sur une éventuelle ingérence étrangère, si elle menaçait leur capacité à avoir des élections libres et équitables. Or, ce groupe d’experts n’a pas sonné l’alarme lors des scrutins de 2019 ou de 2021.

Des documents obtenus par La Presse Canadienne grâce à la Loi sur l’accès à l’information indiquent que la décision de déterminer si un évènement ou une série d’évènements atteindrait ou non le « seuil » pour une telle annonce aux Canadiens exigerait « beaucoup de jugement ».