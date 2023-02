(Ottawa) Le départ de Geoffroi Montpetit n’est pas dû à un dysfonctionnement au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ou à des tensions avec la secrétaire générale Louise Mushikiwabo, plaide-t-on à Paris.

« Je pense que c’est une polémique non justifiée. Il ne faut pas chercher une histoire plus compliquée qu’elle ne l’est. Le contrat de Geoffroi Montpetit, c’est vrai, se termine bientôt, le 10 mars, et c’est juste ça », a argué en entrevue la directrice des communications de l’OIF, Oria Vande weghe.

« C’est juste une fin de contrat et un début de mandat où la secrétaire générale, qui vient d’être réélue, a envie d’explorer d’autres profils, d’autres personnes », a ajouté à l’autre bout du fil celle qui est aussi la porte-parole de Louise Mushikiwabo.

La décision de remercier Geoffroi Montpetit comme numéro deux a fait grincer des dents à Ottawa, d’autant plus qu’elle succède au départ fracassant de Catherine Cano, en octobre 2020. « La question se pose à savoir si le problème est vraiment l’administrateur ou l’administratrice », a insinué mardi une source anynonme.

Invitée à réagir à ces insatisfactions et aux nombreuses autres qui ont été formulées depuis le début du règne de la Rwandaise à la tête de l’OIF, Mme Vande weghe « s’interroge sur le fait qu’elles sont toujours faites de façon anonyme », et « qu’à un moment, si on a des choses à dire, il faut les assumer ».

Et l’entente avec le Canada ?

Le contrat de travail de Geoffroi Montpetit, qui était en selle depuis mars 2021, vient à échéance le 10 mars. « Pour l’instant, je ne sais pas qui la secrétaire générale va nommer. Ce que je sais, c’est que la décision va être assez rapide », a indiqué la porte-parole en entrevue de Paris.

S’agira-t-il d’un Canadien ou d’une Canadienne ?

« Je ne suis pas en mesure de vous répondre pour l’instant », laisse tomber Mme Vande weghe.

Il y a pourtant une entente à ce sujet : lors du sommet de la Franchophonie d’Erevan, en 2018, le Canada avait accepté de larguer Michaëlle Jean et de se rallier à Louise Mushikiwabo, sur laquelle la France avait jeté son dévolu, en échange de la garantie de contrôler le poste d’administrateur pour la durée du mandat.

Le mandat de la secrétaire générale a été renouvelé pour un autre cycle de quatre ans en novembre dernier au sommet de Djerba, en Tunisie.