(Montréal) Au moment où les partis d’opposition à Québec réclament la tenue d’une commission parlementaire pour entendre la présidente-directrice générale, Sophie Brochu, sur les raisons de son départ, la principale intéressée assure que sa décision n’est pas motivée par un désaccord avec le gouvernement Legault.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

« Comprenez-moi bien, je ne suis pas en conflit avec personne, répond Mme Brochu en conférence de presse, mercredi, dans le cadre de la publication des résultats de la société d’État. Je ne suis pas en conflit avec le gouvernement. »

Mme Brochu a annoncé au début du mois de janvier qu’elle quittait son poste le 11 avril prochain, soit avant la fin de son mandat. Avant cette annonce, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Mme Brochu aurait des relations tendues avec le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, ce qu’il a nié.

Après l’annonce du départ de Mme Brochu, les principaux partis d’opposition estimaient qu’il y avait « anguille sous roche » et voulaient entendre la dirigeante au sujet des raisons qui ont motivé son départ et sur de possibles dissensions avec le gouvernement.

« Ce n’est pas ça, assure Mme Brochu. C’est une mouvance personnelle, c’est une mouvance organisationnelle. Pour la suite des choses, il est sain qu’il y ait quelqu’un qui soit plus approprié que moi pour gérer la suite de ce qui est à bâtir. »