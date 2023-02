Les libéraux ne veulent plus de Fitzgibbon à l’Énergie et aux PME

(Québec) Au terme d’une semaine difficile où il a affirmé qu’il n’avait pas lu la Loi sur Hydro-Québec, même s’il s’active à trouver un remplaçant à Sophie Brochu, et après une sortie virulente des PME qui accusent le gouvernement d’accentuer leurs problèmes face à l’inflation, les libéraux en ont assez. Ils demandent à François Legault d’élaguer le « superministre » des nouvelles responsabilités qu’il a obtenues après les élections.

En entrevue avec La Presse, le chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, ne passe pas par quatre chemins : « le “superministre”, sa vision de l’économie, ce sont les gros deals. C’est tout ce qui l’intéresse. Le reste, pour lui, c’est du détail », dit-il.

Depuis la formation du nouveau cabinet, François Legault a ajouté les portefeuilles de l’Énergie et des PME aux responsabilités de Pierre Fitzgibbon. Ces nouveaux dossiers s’additionnent à ceux de l’Économie, qu’il détenait depuis son premier mandat en 2018.

Face à l’inflation, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a dénoncé plus tôt cette semaine que « le gouvernement du Québec accentue le problème plutôt qu’il n’aide les PME ».

« Le plus grand changement en 2023 s’avère l’augmentation significative de l’impact des augmentations de certains coûts gouvernementaux sur les PME du Québec. […] Les hausses successives des coûts gouvernementaux, tels que les taxes sur la masse salariale ou encore les tarifs d’électricité, font bien mal aux PME québécoises », a dénoncé la FCEI.

« Le gouvernement du Québec possède deux principaux leviers d’intervention pour soutenir les PME : limiter l’augmentation des coûts gouvernementaux et réduire la fiscalité. Il agit sur ces deux fronts avec la mise en place de son bouclier anti-inflation pour protéger les citoyens et les aider à faire face à la hausse du coût de la vie, mais malheureusement, il laisse les PME seules sans aucune protection », a-t-elle déploré.

Se concentrer sur le « détail »

Pour Marc Tanguay, il est temps que le gouvernement caquiste nomme un ministre responsable des PME qui accordera toute son attention aux entreprises.

« On demande à François Legault de libérer le superministre des fonctions qu’il n’avait pas avant la dernière élection pour qu’il les donne à quelqu’un pour qui ce ne sera pas que du détail », lance-t-il.

Le chef libéral par intérim ne digère pas non plus les déclarations imprécises du ministre cette semaine, qui assurait respecter la Loi sur Hydro-Québec, même s’il avouait candidement ne pas l’avoir lue. Des propos de ce genre font du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie une cible facile pour l’opposition.

« Le vase est plein. C’est pire que pire. Hydro-Québec, c’est comme si c’était son jouet. On ne peut pas rester muet devant ça. François Legault a un niveau de tolérance déraisonnablement élevé envers Pierre Fitzgibbon », affirme M. Tanguay.

Alors que Québec se prépare à nommer un remplaçant à Sophie Brochu, qui quittera la société d’État le 11 avril prochain, les libéraux demandent au gouvernement de choisir une personne qui ne sera pas un « yes man » et qui bonifiera le plan d’action d’Hydro-Québec.

« Il faut une personne qui a une solide feuille de route comme gestionnaire, qui a le souci de communiquer, de la transparence, et qui sera prête à répondre aux questions. Ça ne prend pas un “yes man” à la tête d’Hydro-Québec, c’est important », dit Marc Tanguay.