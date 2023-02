Salaire des élus

Québec appelle Lise Thériault et Martin Ouellet à la rescousse

(Québec) Sujet sensible s’il en est un, la question du salaire des députés revient en force au Parlement. À la demande de la Coalition avenir Québec (CAQ) et du Parti libéral du Québec (PLQ), les ex-parlementaires Lise Thériault et Martin Ouellet siégeront avec un spécialiste en ressources humaines à un comité qui aura pour mandat de recommander une hausse du salaire des élus. Québec solidaire (QS) s’oppose à cette démarche.