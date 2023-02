Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois veut que le parti se mette en mode écoute pour faire le bilan de la dernière campagne électorale et qu’il aille à la rencontre des Québécois des régions pour préparer sa vision d’avenir.

Près de 300 délégués de Québec solidaire sont réunis à Montréal cette fin de semaine pour faire le bilan de la dernière campagne électorale et définir une vision d’avenir dans le cadre d’un Conseil national qui se tient au Collège Ahuntsic à Montréal. À l’ordre du jour : le bilan de la dernière campagne électorale, la question de la parité hommes-femmes au sein du parti, celle de la complexité des propositions, et les futures orientations.

« On a encore beaucoup de travail à faire pour devenir la maison politique de tous les Québécois et Québécoises », a reconnu M. Nadeau-Dubois en début de journée samedi devant les militants rassemblés.

Il faut qu’on se mette en mode écoute, il faut qu’on se mette en mode région, c’est le grand chantier auquel nous vous invitons en fin de semaine. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de QS

Le parti de Gabriel Nadeau-Dubois et de Manon Massé rêvait de former l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, mais n’a fait élire que 11 députés le 3 octobre dernier.

Une minute de silence pour Laval

Le parti politique a ouvert le Conseil national samedi faisant une minute de silence pour souligner le drame qui s’est produit à Laval cette semaine.

« C’est sûr que c’est une instance qui se tient à un moment difficile pour la population du Québec, a expliqué aux médias un peu plus tôt Manon Massé, co-porte-parole du parti. Avec la tragédie qui s’est passée à Laval la semaine dernière, ça a touché le cœur de tout le monde, particulièrement bien sûr les parents de jeunes enfants. On se voit, on se projette, on s’inquiète et les membres nous en parlent beaucoup. »

« Le dossier est clos », concernant Haroun Bouazzi

Le député solidaire de la circonscription de Maurice-Richard Haroun Bouazzi a été visé dans les derniers jours par des allégations d’irrégularités concernant son processus d’investiture il y a plus d’un an.

Les journaux de Québecor ont rapporté vendredi que des membres du parti ont accusé M. Bouazzi d’avoir payé des cartes à des membres en vue d’obtenir plus de votes à l’assemblée d’investiture, contrevenant ainsi à la loi.

« On a écouté ces membres-là il y a à peu près un an quand les évènements se sont produits, a souligné M. Nadeau-Dubois en mêlée de presse. Les vérifications dirigeantes ont été faites sous la supervision d’un avocat, pour s’assurer que tout soit fait dans les règles de l’art, que toutes les lois électorales du Québec soient respectées. Nous en avons l’assurance, donc pour nous, ce dossier est clos. »