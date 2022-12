(Québec) La majorité des automobilistes respectent la limite de vitesse de 30 km/h à proximité des écoles, estime le premier ministre François Legault, qui appelle à la prudence après le décès « tellement triste » d’une fillette réfugiée ukrainienne, happée mardi par un chauffard à Montréal. Des données de CAA-Québec démontrent pourtant que les limites de vitesse sont en grande majorité bafouées par les automobilistes.

Lorsqu’un journaliste a demandé à M. Legault ce que son gouvernement pourrait faire pour s’assurer que les automobilistes ralentissent à proximité des écoles, le premier ministre a affirmé que « la majorité des Québécois respectent les limites de vitesse dans les zones scolaires ».

« On a des policiers qui s’assurent que c’est le cas. Je demande aux Québécois d’être prudents, on parle de nos enfants », a-t-il ajouté. M. Legault lance toutefois un « appel » aux automobilistes. « S’il vous plaît, dans les zones scolaires, soyez prudent », a-t-il souligné.

Pourtant, selon une expérience menée par CAA-Québec menée cette année aux abords des écoles, jusqu’à 96 % des automobilistes ont dépassé la limite de vitesse prescrite, certains allant jusqu’à dépasser les 70 km/h dans une zone de 30 km/h.

« Il s’agit là d’un bien triste constat, puisque ce sont 92 % des automobilistes qui roulaient trop vite, et ce, malgré une signalisation bien présente », écrit la Fondation du CAA-Québec dans un communiqué.

Mardi matin, pendant qu’elle marchait vers l’école en compagnie de son frère et de sa sœur, une fillette de 7 ans a été happée par un automobiliste qui a ensuite pris la fuite. Son décès a été confirmé en début de soirée, environ 30 minutes avant le début d’une veillée aux chandelles visant initialement à soutenir son rétablissement.

« Tellement triste »

« C’est tellement triste, ce qui est arrivé. On a quelqu’un qui part d’une zone de guerre et qui s’en vient ici se faire frapper, c’est tellement triste », a réagi M. Legault.

Plusieurs citoyens ont dénoncé la dangerosité du secteur scolaire à proximité des rues Rouen et Parthenais, là où la fillette s’est fait faucher par le chauffard. Et d’autres parents ont critiqué le manque de mesures d’apaisement de la circulation autour d’écoles dans d’autres villes.

Le transport actif – utiliser la marche ou le vélo pour se déplacer – fait partie des stratégies du gouvernement Legault pour lutter contre les changements climatiques et pour permettre aux jeunes d’avoir une meilleure santé physique. Le 7 septembre, la ministre du Sport, Isabelle Charest, plaidait d’ailleurs pour ça.

« Le transport actif, j’y crois à 100 milles à l’heure. Il est venu un moment où les parents n’envoyaient plus leurs enfants à vélo ou à pied à l’école parce que c’était trop dangereux. Je pense que cette tendance est inversée de plus en plus », disait-elle en entrevue avec La Presse.