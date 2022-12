(Montréal) Un piéton a été happé par un automobiliste samedi après-midi dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal.

L’accident est survenu vers 15 h 35. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu plusieurs appels concernant une collision entre un piéton et un véhicule près des boulevards Pie-IX et Rosemont.

Un homme dans la vingtaine aurait été happé par un automobiliste circulant en direction nord sur le boulevard Pie-IX alors qu’il traversait l’intersection à pied, a indiqué la porte-parole du SPVM, Mariane Allaine Morin.

Il a été blessé au haut du corps et transporté à l’hôpital. Il a des blessures sérieuses, mais est dans un état stable. Sa vie ne serait pas en danger.

Le conducteur et son passager n’ont pas subi de blessures, mais ils ont été traités pour un choc nerveux.

Piétons Québec déplore « une hécatombe »

Piétons Québec déplore une semaine tragique pour les piétons. « C’est pas mal une hécatombe dans les derniers jours », laisse tomber sa directrice générale, Sandrine Cabana-Degani.

Une femme dans la trentaine a notamment été heurtée mortellement par un véhicule lourd lundi matin dans le quartier L’Île-des-Sœurs, à Montréal. Le lendemain, deux piétons sont morts dans deux collisions distinctes, à Laval.

Depuis le début de l’année, 17 piétons ont perdu la vie dans une collision à Montréal, selon un bilan du SPVM. À pareille date l’an dernier, 11 piétons avaient été happés mortellement dans la métropole.

Le nombre de collisions mortelles impliquant au moins un véhicule est toutefois sensiblement le même, soit 26 en 2021 et 25 en 2022.

Selon Mme Cabana-Degani, il faut accélérer la mise en œuvre d’actions éprouvées pour mieux protéger les piétons. Cela concerne l’aménagement des rues et des trottoirs, les vitesses autorisées et le design des véhicules.

« Derrière les statistiques, il y a des drames humains. Ça n’a pas de bon sens qu’on laisse ça aller », regrette-t-elle.

Avec La Presse Canadienne