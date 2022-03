(Québec) Le gouvernement Legault doit immédiatement réduire les tarifs des transports collectifs avec les 500 millions qu’il a obtenus en raison d’une embellie du marché du carbone, demande Québec solidaire.

Charles Lecavalier La Presse

« Ma collègue Catherine Dorion a fait une proposition, hier, que je pense qui coûte également 500 millions, et c’est de réduire de moitié les tarifs de transport en commun partout sur le territoire du Québec », a lancé la co-chef de Québec solidaire Manon Massé en point de presse, jeudi.

La Presse rapportait au matin que Québec s’attendait à recueillir 800 millions dans son Fonds d’électrification et de changements climatiques — autrefois appelé Fonds vert — en 2021-2022 pour financer son Plan pour une économie verte. Mais surprise : les revenus liés au marché du carbone sont plutôt de 1,3 milliard.

Pour Québec solidaire, ce « beau cadeau » doit être utilisé pour encourager l’usage des transports collectifs et aider « nos concitoyens ont énormément de difficultés à affronter l’augmentation du coût de la vie ».

« Je pense que ça serait une façon intelligente d’utiliser ces 500 millions, d’autant plus que nos sociétés de transport ont aussi besoin que le gouvernement les soutienne. Alors, on verra le budget, on verra comment le ministre va utiliser cet argent-là, mais il y a une chose qui est sûre, c’est que ça ne peut pas être quelque chose qu’il utilise dans deux ans, trois ans, quatre ans », ajouté Mme Massé.

Selon nos informations, le gouvernement Legault profitera de cette manne pour financer de nouvelles mesures environnementales dans son budget qui sera déposé mardi. Mais impossible cependant de connaître exactement le surplus accumulé dans le Fonds d’électrification et de changements climatiques, qui portait autrefois le nom de Fonds vert. En mars 2020, il avait des excédents accumulés de 1,7 milliard. En 2021, ce surplus était de 1445 milliard.