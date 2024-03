(Toronto) La réception qui devait clore samedi une journée de rencontres entre le premier ministre Justin Trudeau et son homologue italienne, Giorgia Meloni, a été annulée après que des manifestants pro-Palestine ont bloqué l’accès du Musée des beaux-arts de l’Ontario, empêchant quiconque d’y entrer.

Sammy Hudes La Presse Canadienne

Le bureau de M. Trudeau a confirmé que ni lui ni Mme Meloni n’avaient pu entrer dans le musée, qui a été temporairement fermé à clé quand des manifestants criant des slogans en appui à la bande de Gaza – où Israël mène depuis plusieurs mois une guerre sanglante – ont envahi les lieux.

Au nombre des convives attendues, le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, qui n’a pas pu entrer dans la galerie par l’accès principal. Il a dû marcher deux pâtés de maisons, escorté par la police, pour trouver une autre solution.

Certains manifestants l’ayant suivi ont vilipendé directement M. Hussen, assénant qu’il était honteux qu’il se dise musulman. « Vous êtes complice du génocide. Vos mains sont rouges. Vous êtes complice de l’assassinat des membres de ma famille et de mes amis », lui a lancé l’un d’eux.

Cette perturbation a marqué la fin d’une journée autrement cordiale, où M. Trudeau et Mme Meloni ont déclaré avoir convenu d’établir la feuille de route pour une coopération améliorée entre le Canada et l’Italie.

Des liens renforcés

Les deux premiers ministres ont publié une déclaration commune affirmant que l’accord approfondirait les liens politiques, économiques et stratégiques de leur pays en définissant des plans de collaboration au cours des trois à cinq prochaines années dans des dossiers prioritaires.

Ceux-ci incluent la sécurité énergétique et la transition vers un avenir axé sur l’énergie durable, les changements climatiques et la biodiversité, la migration, la croissance économique durable ainsi que la recherche et l’innovation, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Les deux membres du G7 prévoient d’examiner les progrès réalisés dans l’élaboration de la feuille de route au cours d’une réunion en juin prochain en Italie.

PHOTO CARLOS OSORIO, AGENCE FRANCE-PRESSE Rencontre entre Justin Trudeau et son homologue italienne, Giorgia Meloni

S’exprimant devant les journalistes avant la rencontre à huis clos, M. Trudeau a salué le leadership de Mme Meloni, alors que l’Italie préside le Sommet du G7 de cette année, ajoutant qu’il était impatient de travailler avec elle pour organiser le mandat du Canada en tant qu’hôte en 2025.

M. Trudeau affirme que le Canada et l’Italie sont « alignés sur de nombreux points » et entretiennent « une relation économique très profonde et croissante ».

Les deux politiciens se sont disputés publiquement l’année dernière après que M. Trudeau a critiqué la position de l’Italie sur les questions LGBTQ+ lors d’une réunion avec Mme Meloni au sommet des dirigeants du G7. Il réagissait à la décision de son gouvernement de limiter la reconnaissance des droits parentaux au seul parent biologique dans les familles ayant des parents de même sexe.

Mme Meloni a ensuite rejeté ces critiques et a déclaré que M. Trudeau avait été victime de fausses nouvelles.

Samedi, Mme Meloni a vanté un certain nombre de ses priorités à la tête du G7, notamment l’intelligence artificielle, le rôle de l’Indo-Pacifique et le respect de l’ordre international fondé sur des règles.

Elle a également souligné le soutien à l’Ukraine et à « cette crise très difficile au Moyen-Orient », où elle a déclaré qu’il était important d’éviter une escalade. Les manifestants mécontents rassemblés à l’extérieur du musée, eux, ont accusé M. Trudeau de financer un génocide en plus de critiquer sa gestion guerre entre Israël et le Hamas.

« Nous entamons une nouvelle année de relation en essayant de renforcer notre coopération et je pense qu’il existe de très nombreux sujets sur lesquels nous pouvons le faire », a soutenu Mme Meloni.