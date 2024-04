Ottawa déconseille tout voyage en Israël et en Cisjordanie en raison de risque accru

(Ottawa) Affaires mondiales Canada demande aux Canadiens d’éviter tout voyage en Israël et en Cisjordanie en raison de la « situation imprévisible en matière de sécurité » dans la région.

La Presse Canadienne

Affaires mondiales Canada affirme qu’il existe un risque accru d’attaques sur le territoire israélien, tandis que les tensions et la violence sont élevées en Cisjordanie.

Selon des autorités sanitaires palestiniennes, un Palestinien a été tué et 25 autres blessés vendredi après que des dizaines de colons israéliens en colère ont fait irruption dans un village de Cisjordanie occupé par Israël, tirant et incendiant des maisons et des voitures.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, affirme que « la situation sécuritaire régionale demeure très volatile et pourrait s’aggraver sans préavis ».

Elle dit que les Canadiens devraient envisager de quitter la région par des moyens commerciaux.

Les directives de voyage mises à jour surviennent moins de deux semaines après que sept travailleurs humanitaires de World Central Kitchen, dont un Canadien, ont été tués par une frappe aérienne israélienne alors qu’ils livraient de la nourriture dans la bande de Gaza.