(Ottawa) Le Bureau du vérificateur général (BVG) du Canada examine toujours s’il est de son mandat d’enquêter sur la gestion de la Fondation Pierre Elliott Trudeau concernant la réception de deux dons ayant des liens possibles avec le gouvernement chinois.

La Presse Canadienne

Le président intérimaire du conseil d’administration de la fondation a écrit au BVG la semaine dernière, affirmant que l’organisation accueillerait favorablement une enquête de la vérificatrice générale Karen Hogan sur les dons faits en 2016 et 2017 qui totalisent 140 000 $.

La semaine dernière, les membres du conseil d’administration et la PDG de la fondation, Pascale Fournier, ont démissionné, en raison de ce qui a été décrit comme la politisation d’un don du milliardaire chinois Zhang Bin et d’un autre homme d’affaires chinois, Niu Gensheng.

« Dans ces circonstances, la fondation souhaiterait que le vérificateur général du Canada mène une enquête sur tous les aspects concernant la réception et le traitement de ces dons par la fondation », a déclaré Edward Johnson, président intérimaire du conseil d’administration, dans une lettre datée de vendredi dernier.

Le Bloc québécois a aussi demandé à la vérificatrice générale du Canada d’enquêter de façon diligente sur les récentes révélations qui concernent la Fondation Pierre Elliott Trudeau.

M. Johnson a fait remarquer que lorsque la fondation a été créée à l’origine pour honorer l’héritage de l’ancien premier ministre libéral Pierre Trudeau en 2002, elle a reçu 125 millions de la part du gouvernement fédéral pour un fonds de démarrage.

Un porte-parole de la fondation a mentionné que l’organisation croit être soumise à des audits de la vérificatrice générale, mais le bureau de Mme Hogan a indiqué que l’évaluation se poursuivait à ce sujet.

« Nous sommes encore en train d’évaluer le mandat du Bureau du vérificateur général du Canada dans cette affaire », a précisé un porte-parole.

Interrogé sur le fait de savoir si le bureau de la VG est habilité à enquêter sur des dons privés, le porte-parole a ajouté : « Cela fait partie de l’évaluation ».

Selon le site web du bureau de la VG, celle-ci enquête sur les activités des ministères et agences du gouvernement fédéral, des sociétés d’État et des trois gouvernements territoriaux du pays et de leurs agences.

On peut y lire également ce qui est en dehors de son rôle ou son mandat. Cela comprend les demandes de révision de décisions politiques ou d’intervention dans des désaccords entre des particuliers et des gouvernements, des banques ou des entreprises.