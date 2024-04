PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Les ministres Pierre Fitzgibbon (Économie et Énergie), Ian Lafrenière (Premières Nations et Inuit) et Kateri Champagne Jourdain (Côte-Nord, Emploi) et leurs conseillers mettent le cap sur la Basse-Côte-Nord, le dimanche 10 mars. Une escale est prévue à Pakua Shipi, puis direction Unamen Shipu, à plus de 1300 kilomètres à l’est de Montréal.