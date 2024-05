Les produits vendus et préparés par la Boucherie Champfleuri, située sur Mont-Royal Est, font l’objet d’un rappel par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et la Division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal.

La Presse

Tous les produits mis en garde étaient offerts à la vente jusqu’au 30 avril dernier, car « ils n’ont pas été préparés, entreposés et conditionnés de façon à assurer leur innocuité », assure le ministère.

La MAPAQ rappelle à la population que « les personnes qui ont l’un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer ».

