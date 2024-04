Le samedi de Pâques, Pierre Lemay s’est embarqué à San Diego pour une croisière astronomique qui cherchera le meilleur endroit pour observer l’éclipse du 8 avril le long de la côte pacifique du Mexique.

« C’est une croisière du magazine Sky & Telescope », explique M. Lemay, un astronome amateur qui a déjà observé une éclipse totale par le passé. « C’est une croisière de deux semaines normale, avec des escales dans des villages mexicains. Mais le 8 avril, si la météo n’est pas favorable, le navire va aller là où il y a plus de probabilités de ne pas y avoir de nuages. Et il y a beaucoup moins de risques d’un ciel nuageux au Mexique qu’au Québec. »

Plusieurs astronomes québécois ont par ailleurs voyagé jusqu’au Texas. C’est le cas de Jean-François Larouche, qui est actuellement au Texas pour voir sa 21e éclipse. « On avait planifié un voyage de deux mois, dit M. Larouche. On a réservé dans deux terrains de camping dans le nord et le sud du Texas, pour aller à l’endroit avec la meilleure météo. On prévoyait d’y rencontrer deux autres couples de Québécois pour observer l’éclipse. »

PHOTO FOURNIE PAR JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE Jean-François Larouche a voyagé en Argentine en 2019 pour voir une éclipse totale.

Mais exceptionnellement, la météo n’est pas de la partie au Texas : la probabilité d’un ciel nuageux est normalement de 20 %, mais les prévisions pour le 8 avril sont inquiétantes. « On a décidé de rouler vers le nord, dit M. Lemay. Peut-être qu’il faudra aller jusqu’à Cleveland. »

Vue des airs

Une troisième avenue s’offrait aux passionnés pour mieux observer l’éclipse du 8 avril : un vol spécial de la ligne Delta croisant la bande de totalité de l’éclipse, qui va d’Austin à Detroit. Mais La Presse n’a pas réussi à trouver des Québécois qui auraient choisi cette avenue.

« Ce n’était pas un mauvais prix, un peu plus de 1000 $ US pour une demi-heure d’observation, dit M. Lemay. Et on est sûr d’être au-dessus des nuages. Je me souviens que dans les années 1980, il y avait des vols de ce genre, mais ça coûtait une fortune. Ils enlevaient les sièges du côté opposé à l’éclipse. » Delta a même ajouté un deuxième « vol d’éclipse » après que le premier a affiché complet en 24 heures.

L’éclipse totale dure une minute plus longtemps dans le sud du continent qu’au Québec. « Au Mexique, ça dure presque quatre minutes et demie, dit M. Lemay. Ma première éclipse totale, en 2017 en Oregon, avait duré un peu plus de deux minutes. Les plus longues éclipses totales durent sept minutes. Une minute, ça compte. »