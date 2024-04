Violences à la station Lionel-Groulx « Le soir, ça devient agressif »

« C’est rendu comme Harlem, New York. » Au lendemain de deux évènements violents survenus à la station de métro Lionel-Groulx – un sans-abri tabassé et poignardé par un groupe de jeunes et une jeune femme frappée au visage –, des usagers témoignent d’un sentiment d’insécurité grandissant.