PHOTO MATTHEW ABBOTT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Les éclipses totales de Soleil, comme celle très attendue de lundi, sont généralement considérées comme des expériences visuelles.

Sammy Hudes La Presse Canadienne

Les souvenirs impérissables de la journée pourraient inclure quelques minutes d’obscurité totale, provoquées par l’alignement rare du soleil, de la lune et de la Terre.

Le point culminant pour certains, s’ils ont la chance de mettre la main sur une paire de lunettes spéciales pour protéger leurs yeux, pourrait être un aperçu d’un soleil partiellement ombragé.

Mais les éclipses ont toujours été plus difficiles à vivre pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Cette fois-ci, plusieurs groupes espèrent changer cela en utilisant des outils et du matériel pédagogique conçus pour rendre l’évènement plus accessible.

« Malheureusement, il existe un certain nombre d’obstacles pour accéder au contenu en astronomie si vous êtes malvoyant ou aveugle. C’est une science très visuelle », a déploré Heidi White, agente de sensibilisation à l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes de l’Université de Montréal.

« Cependant, ces dernières années, un travail considérable a été réalisé pour tenter de créer des ressources pédagogiques pour les membres de la communauté aveugle afin qu’ils puissent en apprendre davantage sur l’astronomie de manière très interactive. »

À Montréal, considéré comme l’un des meilleurs endroits au Canada pour vivre l’éclipse, des ressources seront disponibles partout dans la ville pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Cela inclut le Centre des sciences de Montréal, qui a fait appel à des appareils de l’Université Harvard conçus pour transformer l’éclipse en une expérience audio.

Développés en 2017, les appareils de sonification d’éclipse solaire LightSound utilisent une technique qui convertit l’intensité lumineuse en son. À mesure que la lune éclipsera le soleil, la lumière commencera à diminuer et l’appareil portable LightSound émettra un changement de tonalité musicale.

Le centre scientifique disposera de deux des 900 appareils distribués par l’université dans une zone spécialement accessible. Les appareils peuvent être connectés à des écouteurs ou à un haut-parleur pour projeter le son pour un groupe.

« Nous pensions que ces appareils LightSound permettraient aux visiteurs malvoyants ou aveugles de sentir la luminosité diminuer », a déclaré Sara Arsenault, directrice de la Fondation du Centre des sciences de Montréal.

« Ils le ressentiraient au même moment que les autres citoyens autour. »

L’appareil LightSound illustre à quel point l’éclipse peut être un « évènement multisensoriel », a déclaré Daniella Morrone, spécialiste de l’éducation au sein d’À la découverte de l’univers, un programme canadien de formation en astronomie destiné aux enseignants.

« Je pense qu’il y a une idée fausse à propos de l’éclipse, selon laquelle c’est seulement quelque chose que l’on peut observer visuellement, a-t-elle expliqué. Mais il existe des moyens d’utiliser des outils, comme l’outil LightSound, pour observer le jour de l’éclipse et à quel point la luminosité diminue. »

Il existe également diverses façons naturelles de découvrir l’éclipse, en plus de la voir à travers une paire de lunettes spéciales, a ajouté Heidi White.

« Si vous êtes sur le chemin de la totalité, c’est en fait une sorte d’expérience multisensorielle, car même si vous n’êtes pas en mesure d’être témoin du changement de lumière – l’assombrissement ou les éléments visuels dans le ciel – vous pouvez le ressentir, dit Mme White. La température va baisser. Vous pouvez l’entendre – les oiseaux commenceront à chanter des chansons au crépuscule du soir, et il existe donc des moyens d’en faire l’expérience. »

Parallèlement, l’Institut Trottier vise à accroître l’accessibilité à l’éducation pour les personnes malvoyantes grâce à la distribution de livres tactiles sur les éclipses, développés par l’Institut virtuel de recherche sur l’exploration du système solaire de la NASA.

Utilisant des surfaces surélevées et des textures contrastées, les livres expliquent le système Terre-Lune-Soleil, diverses configurations d’éclipses et les chemins de totalité des éclipses solaires passées.

L’institut a également travaillé à personnaliser les livres en ajoutant des étiquettes en braille français à proximité du braille anglais déjà inclus.

« C’est un évènement unique dans une vie, a insisté Mme White. Il est absolument essentiel que nous permettions au plus grand nombre possible de personnes de vivre l’expérience transformatrice d’être là pour assister à l’éclipse totale de Soleil. »