Un membre d’un groupe criminel de Montréal-Nord écope de cinq ans de prison pour possession d’arme à feu, entrave et voie de fait contre un agent de la paix. L’appartenance à un gang de rue est l’un des facteurs justifiant cette peine sévère, selon le jugement.

Septus Grolls, alias Bloodshot ou OGC, avait été reconnu coupable plus tôt cette année. Il avait tenté d’interrompre une opération du Groupe tactique d’intervention (GTI) en juillet 2020, endommageant la voiture d’un agent au passage. « L’accusé s’échappe en voiture et fonce sur les policiers », a rappelé mercredi après-midi la juge Flavia K Longo dans son jugement.

Avant de prendre la fuite vers l’Ontario, Septus Grolls avait lancé sa sacoche pour hommes Gucci en pleine rue dans un quartier résidentiel. Dans son « manpurse » se cachait une arme à autorisation restreinte chargée.

La juge Longo a condamné M. Grolls à cinq ans de prison mercredi. Son avocat Me Dominic Côté suggérait trois ans. Les procureurs Me Philippe Vallières-Rolland et Me Geneviève Bélanger demandaient une peine exemplaire de huit ans en raison de l’appartenance de Septus Grolls à un gang de rue de Montréal-Nord.

L’agent de renseignements du SPVM, Sébastien Pitre, avait détaillé dans son témoignage les liens entretenus par l’accusé de 23 ans avec la clique Pop Team, considéré par les autorités comme un gang de Montréal-Nord impliqué dans des événements de violence armée.

La juge Longo conclut dans sa décision que l’accusé est bel et bien membre du gang de rue et a considéré son appartenance comme un facteur aggravant. Au moment du crime, M. Grolls avait 20 ans et n’avait pas d’antécédents judiciaires.

En raison de sa détention préventive, il reste à M. Grolls environ 18 mois à purger.

Il lui est interdit d’être en présence de gens qui à sa connaissance ont des casiers judiciaires et de conduire un véhicule pendant une durée d’un an.