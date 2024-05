Montréal Rappel sur les produits de la Boucherie Champfleuri

Les produits vendus et préparés par la Boucherie Champfleuri, située sur Mont-Royal Est, font l’objet d’un rappel par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et la Division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal.