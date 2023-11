Soupçonné de quatre meurtres Le SPVM arrête un présumé meurtrier

Un adolescent pourrait avoir commis quatre meurtres en un an : la police a mis la main au collet mardi d’un jeune criminel et de son complice, soupçonnés d’avoir tué une femme et sa grand-mère en 2022. Au moment de son arrestation, l’un des suspects était déjà incarcéré en lien avec un autre double homicide.