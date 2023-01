Les sites privés de jeu en ligne sont moins visibles qu’ils ne l’étaient lors de la poussée du Canadien en séries éliminatoires au printemps 2021. C’est notamment parce que Loto-Québec a lancé une offensive.

Dans le cadre d’une stratégie globale visant à contrer ceux qu’elle qualifie d’« opérateurs illégaux », Loto-Québec confirme qu’elle a effectivement engagé des actions, dont des campagnes publicitaires et des ententes d’exclusivité avec des médias et des équipes sportives.

Pour en « préserver l’efficacité dans un contexte de concurrence », Loto-Québec explique qu’elle préfère toutefois ne pas offrir davantage de détails. Le porte-parole de la société d’État, Renaud Dugas, ajoute néanmoins qu’au Québec, il n’y a pas d’ambiguïté.

« Lotoquebec.com est le seul site de jeu en ligne 100 % légal », dit-il.

« Le stratagème des opérateurs illégaux est de plus en plus connu : ils font la promotion de leur site gratuit (.net), tandis que leur objectif est d’amener les joueurs sur le site payant (.com), qui est illégal.

Des publicités de Bet99 avec Georges St-Pierre, par exemple, ont été diffusées à répétition à la télévision durant la pandémie. Le logo de Bet99 a aussi été apposé sur les maillots des joueurs des Alouettes et du CF Montréal.

Bet99 reste un partenaire des Alouettes. « En 2023, nous serons dans la troisième année d’un contrat de trois ans », soutient le porte-parole de l’équipe, Charles Rooke. « Ils seront donc à nouveau sur nos chandails de match lors de la prochaine saison. »

Charles Rooke précise au passage que Mise-O-Jeu (Loto-Québec) est également partenaire des Alouettes.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Les joueurs du CF Montréal à l’entraînement au Stade olympique, le 9 janvier dernier

De son côté, le CF Montréal indique à La Presse que le club a une entente avec la plateforme gratuite Bet99.net et a l’intention de l’honorer jusqu’à échéance. Le CH, pour sa part, ne souhaite simplement pas commenter ce dossier.

Pour ce qui est des chaînes RDS et TVA Sports, il n’a pas été possible de confirmer qu’elles se sont entendues de façon exclusive avec Loto-Québec.

Chez Radio-Canada et CBC, le porte-parole Marc Pichette souligne que le rôle de l’organisation est d’aider ses partenaires à « atteindre leurs objectifs d’affaires dans un climat gagnant-gagnant ».

Or, dit-il, Loto-Québec est un annonceur important avec lequel nous avons un partenariat qui date de plusieurs années. « Vous comprendrez que nous ne divulguons pas les clauses commerciales avec nos partenaires. De même que nous ne parlerons pas de nos ententes avec Bet99 et les autres clients. »

« Choisir le moindre mal »

La conseillère spécialisée en jeux de hasard et d’argent à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) Élisabeth Papineau réagit avec prudence.

« Entre deux maux, on va choisir le moindre », dit-elle.

« Une association à Loto-Québec est préférable parce que les jeux de Loto-Québec sont davantage assortis de mesures de contrôle de la fréquence de jeu et offrent un plus haut degré de reddition de comptes. Le problème est que Loto-Québec a déjà énormément de visibilité lors des matchs télévisés, sur les réseaux sociaux et en commandite. Ça expose notamment beaucoup les personnes mineures à des incitatifs au jeu. »

Si les joueurs sont mieux encadrés sur le site de Loto-Québec et qu’ils profitent d’une meilleure garantie de se faire payer leurs gains, elle ajoute que la promotion des produits à risque pour la santé, comme l’alcool, le tabac, le vapotage et les jeux, est devenue incontrôlée.

« Il faut se demander si la promotion du jeu ne devrait pas être calquée sur le modèle du cannabis au Québec, pour lequel la publicité n’est pas permise et où on évite à tout le moins d’y exposer les jeunes. »

Le gouvernement du Québec avait tenté en 2016 de légiférer pour bloquer les sites de jeux de hasard illégaux. Les tribunaux avaient toutefois statué que le projet de loi adopté par Québec était inconstitutionnel.

La LNH et Bet99

Le mois dernier, la Ligue nationale de hockey a annoncé une entente pluriannuelle avec Bet99 faisant de ce spécialiste des paris sportifs, casinos et jeux en ligne un partenaire officiel de la LNH.

Ce partenariat permet notamment à Bet99 de recevoir une exposition de diffusion par le truchement de l’approche avancée de la LNH en matière de publicité dynamique sur les tableaux d’affichage pendant les matchs de la saison et des séries éliminatoires diffusés sur la chaîne Sportsnet.

L’accord prévoit également une série de droits et de désignations marketing exclusifs permettant de mettre en relation les marques de Bet99 avec les fans de la LNH par l’entremise des canaux marketing, numériques et de médias sociaux de la LNH.

Dans le communiqué annonçant le partenariat, il est précisé que Bet99 comprend l’importance du jeu responsable et offre une gamme d’outils, de conseils et d’options de soutien pour s’assurer que les joueurs sont sensibilisés aux pratiques de jeu responsable et jouent de façon raisonnable et sûre.