Fraudes au Québec Hausse des cas de 15 % en deux ans

Les fraudes via des stratagèmes de plus en plus sophistiqués se multiplient à un rythme alarmant, ont réitéré les autorités lors d’un point de presse de l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ). Près de 37 000 Québécois ont été victimes de fraudes en 2023, un bond de 15 % en deux ans, selon elle.