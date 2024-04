Les fraudes via des stratagèmes de plus en plus sophistiqués se multiplient à un rythme alarmant, ont réitéré les autorités lors d’un point de presse de l’ADPQ. Près de 37 000 Québécois ont été victimes de fraudes en 2023, un bond de 15 % en deux ans, selon l’Association des directeurs de police (ADPQ).

Cette hausse fulgurante des fraudes ces dernières années préoccupe les autorités, qui encouragent les victimes à dénoncer, peu importe le montant volé.

Au total, les services de police au Québec ont répertorié 37 000 fraudes en 2023. Il s’agit d’une augmentation de 15,2 % par rapport à 2021 et de 7 % par rapport à 2022.

« Chaque fois que vous répondez à un appel, consultez un courriel et utilisez votre carte, vous vous exposez à des arnaques », a résumé Patrick Bélanger, directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

L’année 2024 n’est pas en reste : en date du 31 mars, les fraudeurs ont déjà dérobé près de 3 millions de dollars, estiment les autorités.

Ces données sont très conservatrices, puisqu’il ne s’agit que des plaintes déposées. De nombreuses victimes ne dénoncent pas, car elles ont honte ou parce que la somme dérobée est peu substantielle, a noté le chef du SPAL.

Nouvelles technologies

Les avancées technologiques offrent d’innombrables opportunités aux fraudeurs : c’est le malheureux constat du chef de police. Il faut se méfier, notamment, de l’intelligence artificielle, susceptible d’être de plus en plus utilisée par les brigands dans les fraudes grands-parents par exemple. Elle pourrait permettre d’imiter la voix d’un proche à la perfection, incitant la victime à tomber dans le piège. « L’intelligence artificielle a ce côté sombre », a expliqué le directeur du SPAL.

Les fraudes les plus répandues au Québec sont celles impliquant l’utilisation frauduleuse de cartes de service, les ordinateurs et le vol d’identité. La fraude du faux représentant, les fraudes grands-parents et les fraudes amoureuses sont parmi les stratagèmes les plus utilisés par les escrocs.

Plusieurs régions touchées

Montréal, la Montérégie et la Capitale-Nationale sont les régions où les fraudeurs ont fait le plus de victimes l’année dernière.

Laval et la Mauricie ont connu la plus forte hausse de fraudes, avec près de 20 %.

Comme les fraudeurs se déplacent d’une ville à l’autre et opèrent souvent à distance, ces données sont à interpréter avec parcimonie, estime M. Bélanger.

« Ça n’a pas de limite. Ils se donnent un secteur, donnent un coup et changent de région. Donc on ne peut pas dire que c’est lié à une présence physique des fraudeurs dans une région. »

Il encourage vivement les Québécois à dénoncer. « Vous ne serez pas jugé, mais accompagné », a-t-il dit.