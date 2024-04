La Police régionale de Peel a arrêté six hommes en lien avec un vol d’or d’une valeur de 22,5 millions de dollars commis il y a un an à l’aéroport international Pearson de Toronto. Trois autres hommes sont encore recherchés.

« C’est une histoire sensationnelle et qui, comme nous le disons à la blague, pourrait appartenir à une série Netflix », a dit le chef de la Police régionale de Peel (PRP), Nishan Duraiappah, dans une conférence de presse diffusée en ligne mercredi matin.

La PRP a collaboré avec le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives des États-Unis (ATF) pour cette enquête conjointe qui a mené à six arrestations, trois mandats de perquisition et 19 chefs d’accusation.

Deux hommes employés d’Air Canada auraient participé activement au vol, que la PRP a décrit comme « un des plus importants vols d’or de l’histoire du Canada », au téléphone avec La Presse.

Le butin comprenait 6600 lingots d’or d’une valeur d’environ 20 millions de dollars canadiens et près de 2,5 millions de dollars en devises étrangères. La cargaison a été volée le 17 avril 2023, peu après son arrivée de Zurich à bord d’un avion d’Air Canada.

Au cours de cette enquête baptisée Project 24K, les policiers ont saisi une quantité importante d’armes à feu qui devaient être transportées au Canada, et plus d’un demi-million de dollars en or et en argent liquide.

Parmpal Sidhu, un employé de l’entrepôt d’Air Canada âgé de 54 ans, a été arrêté et accusé de vol de plus de 5000 $, ainsi que de complot criminel, pour avoir joué un rôle central dans l’opération.

PHOTO CARLOS OSORIO, REUTERS Le sergent-détective Mike Mavity

Un mandat a été lancé à travers le Canada pour l’arrestation de Simran Preet Panesar, un gérant de l’entrepôt qui avait offert une « visite guidée » de l’installation de fret aux enquêteurs après le vol, selon le sergent-détective Mike Mavity. L’homme de 51 ans avait démissionné d’Air Canada l’été dernier.

Le subterfuge

Un homme à bord d’un camion de cinq tonnes est arrivé à l’installation de fret d’Air Canada et y est entré grâce à une lettre de transport aérien frauduleuse, qui était une copie du document utilisé pour une cargaison de fruits de mer le jour précédent. Le suspect aurait ensuite chargé l’or et l’argent liquide dans son véhicule et quitté l’installation, a affirmé le sergent-détective Mike Mavity, en conférence de presse.

IMAGE FOURNIE PAR LA POLICE RÉGIONALE DE PEEL Durante McLean, 25 ans, était le conducteur du camion qui a servi à transporter la cargaison volée.

La lettre de transport aérien frauduleuse avait été imprimée dans les installations d’Air Canada, selon le sergent-détective.

C’est le soir même, quand des employés de Brink’s Canada sont venus chercher l’or et l’argent liquide, qu’Air Canada a réalisé la disparition de la cargaison. Une enquête interne a aussitôt été ouverte, et la Police régionale de Peel a été contactée le lendemain matin.

Les policiers ont pu reconstituer le trajet emprunté par le chauffeur à l’aide des vidéos enregistrées par les caméras de surveillance de commerces et d’autres sources, selon M. Mavity. La PRP a cependant perdu la trace du suspect dans la ville de Milton, à une quarantaine de kilomètres de l’aéroport.

Le suspect identifié

Les enquêteurs ont ensuite découvert que Durante McLean, 25 ans, était le conducteur du camion. Le jeune homme est actuellement en garde à vue aux États-Unis après son arrestation en Pennsylvanie, en septembre, selon le sergent-détective.

Les policiers américains auraient trouvé 65 armes à feu dans sa voiture de location, dont deux qui avaient été modifiées pour être pleinement automatiques et cinq armes fantômes sans numéro de série, selon un communiqué de presse de la PRP.

IMAGE FOURNIE PAR LA POLICE RÉGIONALE DE PEEL Les armes à feu que transportait Durante McLean étaient en route vers le Canada, selon la police.

« La chose qu’il faut retenir, c’est que ce sont 65 armes en circulation de moins », a souligné la PRP, en entrevue avec La Presse.

Selon Mike Mavity, les armes à feu étaient en transit vers le Canada. « Nous présumons que certains individus qui ont participé au vol sont aussi impliqués dans le trafic d’armes à feu », a indiqué le sergent-détective en conférence de presse.

Des liens avec le trafic de drogue

Dans la dernière année, les autorités ont exécuté 37 mandats de perquisition liés à l’enquête sur le vol, qui ont mené à la saisie de 430 000 $ en argent liquide, de six bracelets d’or pur qui proviendrait du vol, d’une valeur d’environ 89 000 $, ainsi que de moulages et de cuves.

IMAGE FOURNIE PAR LA POLICE RÉGIONALE DE PEEL Les bracelets saisis par les enquêteurs auraient été fabriqués à partir de l’or volé.

D’après M. Mavity, l’or aurait été fondu et reconstitué sur les marchés locaux et internationaux.

Les enquêteurs ont également trouvé des listes de dettes communément associées au trafic de drogue. Selon le sergent-détective, les dettes consignées sur une des listes totalisaient 10,23 millions de dollars, alors que celles figurant sur l’autre liste s’élevaient à 9,94 millions.

« Nous croyons que ces listes montrent où l’argent a été distribué quand l’or a été vendu par les suspects », a ajouté Mike Mavity.