(Longueuil) Un promoteur immobilier accusé d’avoir embauché des hommes de main pour assassiner un avocat du Mouvement Desjardins a échoué vendredi dans sa tentative d’obtenir l’arrêt des procédures en raison de l’arrêt Jordan. Le procès de Jean-François Malo est donc maintenu en mars prochain.

L’homme de 45 ans, un important promoteur immobilier de Joliette, fait face depuis 2020 à de graves accusations criminelles : tentative de meurtre, avoir déchargé une arme à feu dans l’intention de mettre la vie en danger, entrave à la justice et intimidation. Son procès est prévu ce printemps au palais de justice de Longueuil.

Jean-François Malo estimait ses droits fondamentaux bafoués par la longueur du processus judiciaire. À ses yeux, le délai de 45 mois et 25 jours entre sa mise en accusation et la fin du procès surpassait amplement les plafonds de 18 et 30 mois dictés par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan.

Or, la juge Dannie Leblanc a rejeté les prétentions de Malo vendredi en déterminant que le délai réel était dans les faits d’environ 24 mois. Le dossier a en effet été retardé de presque deux ans par le départ d’un avocat de Malo en janvier 2022. Me Karl-Emmanuel Harrison estimait que son client était incapable de payer ses honoraires et a demandé de cesser d’occuper dans le dossier.

À l’époque, le juge a bien informé Jean-François Malo des conséquences sur les délais s’il acceptait de relever l’avocat. Or, l’accusé souhaitait toujours être représenté par cet avocat, quitte à déposer une requête pour demander que l’État l’aide à payer sa défense — rejetée en août 2023. Le juge l’a alors avisé que cette position risquait de l’exclure du procès avec ses deux coaccusés.

« Il apparaît évident de l’avis du Tribunal que le requérant était conscient des répercussions de ses choix et de sa situation financière, qui conduiraient inévitablement à un retard dans la tenue de son procès », conclut la juge Leblanc.

Pendant que les procédures traînaient dans le dossier Malo, ses complices allégués Daouda Dieng et Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye ont été reconnus coupables d’avoir déchargé une arme à feu d’une façon dangereuse et ont été condamnés à 9 et 10 ans de détention en mai 2023.

Les deux hommes s’étaient présentés à la maison de l’avocat Nicholas Daudelin en mars 2020 et avaient ouvert le feu. L’avocat a été atteint à une jambe pendant l’attaque. Me Daudelin représentait le Mouvement Desjardins dans un dossier concernant le promoteur immobilier Jean-François Malo.

En entrevue avec TVA Nouvelles, en décembre dernier, Jean-François Malo a clamé son innocence.

Malgré le rejet de sa requête Jordan, Malo continue d’espérer l’avortement du procès. Une autre requête en ce sens doit être plaidée dans les prochains jours au palais de justice de Joliette.

Me Edith Lafontaine, Me Marilyn L’Italien-Leblanc et Me Tian Meng représentent le Directeur des poursuites criminelles et pénales dans ce dossier. Me Harrison défend l’accusé.