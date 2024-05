Une embardée fait un mort et quatre blessés graves à Papineauville

(Papineauville) L’alcool et la vitesse pourraient être en cause dans une embardée qui a fait un mort et quatre blessés graves samedi à Papineauville, en Outaouais.

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été avisés vers 3 h 15 de l’embardée, qui s’est produite sur l’autoroute 50 à la hauteur du kilomètre 207.

« C’est un seul véhicule avec cinq occupants à bord qui, selon des témoins, circulait à grande vitesse. Il s’est retrouvé en perte de contrôle et a frappé des glissières de sécurité avant d’effectuer des tonneaux », a expliqué le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

« Le conducteur du véhicule a été éjecté et son décès a été constaté au centre hospitalier au cours de la nuit », a-t-il précisé.

La victime est un homme, âgé de 22 ans, de Longueuil, en Montérégie.

Quant à ses quatre passagers, ces derniers ont subi des blessures sérieuses, mais leur vie n’est pas menacée.

« Les autres occupants du véhicule sont tous des jeunes dans le début vingtaine », a souligné le porte-parole de la SQ.

L’autoroute 50 a été fermée à la circulation dans le secteur, en direction est, pour une durée indéterminée, afin de permettre aux enquêteurs de la SQ d’analyser la scène.

« On sait déjà que l’alcool et la vitesse pourraient avoir joué un rôle dans cette collision », a confirmé le sergent Tremblay.

L’enquête de la SQ suit son cours.