(Calgary) Le chauffeur du semi-remorque qui avait causé le tragique accident d’autocar impliquant l’équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt, en 2018, a reçu vendredi une ordonnance d’expulsion vers son pays d’origine, l’Inde.

Bill Graveland La Presse Canadienne

Jaskirat Singh Sidhu avait obtenu une libération conditionnelle après avoir été condamné à huit ans de prison pour conduite dangereuse ayant causé l’accident d’autocar qui avait fait 16 morts et 13 blessés, en Saskatchewan.

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a annoncé sa décision à l’issue d’une audience virtuelle de 15 minutes, vendredi à Calgary.

« Je ne peux pas prendre en compte des facteurs humanitaires et de compassion », a expliqué le commissaire Trent Cook, qui présidait l’audience. « Mon seul rôle aujourd’hui est de déterminer si le ministre a établi les faits qui étayent son allégation selon laquelle vous êtes interdit de territoire pour criminalité grave.

« J’ai la conviction que le rapport du ministre est bien fondé. Je suis donc tenu par la loi de vous délivrer une ordonnance d’expulsion », a conclu le commissaire.

M. Sidhu, qui a le statut de résident permanent au Canada, est resté impassible à la lecture de la décision. Son avocat, Michael Greene, avait déjà admis que la décision était acquise d’avance, car tout ce qui était nécessaire pour expulser son client était la preuve qu’il n’était pas citoyen canadien et qu’il avait commis un crime grave.

Le 6 avril 2018, le chauffeur de camion débutant, résidant de Calgary, avait « brûlé » un arrêt obligatoire au carrefour d’une route rurale de la Saskatchewan et s’était retrouvé sur la trajectoire de l’autocar qui transportait l’équipe de hockey junior.

M. Sidhu a plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse et il a été condamné à huit ans de prison. Il a obtenu sa libération conditionnelle totale l’année dernière.

D’autres recours, selon l’avocat

Me Greene a précisé qu’il y avait d’autres recours juridiques et procéduraux et que M. Sidhu pourrait ne pas être expulsé en Inde avant des mois, voire des années.

L’avocat comptait demander au gouvernement de restituer à M. Sidhu son statut de résident permanent pour des motifs humanitaires. Il a soutenu que les agents de l’immigration examineraient les gestes commis par M. Sidhu, ses remords et s’il constitue un risque pour la sécurité ou un danger pour la population.

« Ils examinent également d’autres facteurs, notamment l’installation de la personne au Canada, les liens familiaux, l’intérêt supérieur d’un enfant ou les difficultés qui pourraient survenir s’il était renvoyé », a déclaré Me Greene.

M. Sidhu et sa femme ont maintenant un enfant né au Canada, a souligné l’avocat. Cet enfant souffre de graves complications cardiaques et pulmonaires, a-t-il précisé. « Cela a été une période difficile pour eux et cet enfant a besoin de beaucoup de soins médicaux. »

Les familles des victimes sont partagées

Plusieurs membres des familles des victimes de l’accident ont dit souhaiter l’expulsion du chauffeur. Mais Scott Thomas, dont le fils de 18 ans, Evan, a été tué, lui a pardonné à M. Sidhu et souhaite qu’il reste au Canada.

Chris Joseph, dont le fils Jaxon, âgé de 20 ans, a perdu la vie, est de son côté soulagé par l’ordonnance d’expulsion. « Ce n’est pas une condamnation à mort, comme certains veulent le faire croire : il a simplement perdu le privilège de rester dans ce pays », a déclaré M. Joseph en entrevue.

« Nous ne pouvons pas commencer à panser nos plaies tant que nous continuons à voir le visage [de Sidhu] partout dans les médias et à entendre les différentes opinions de gens qui n’ont perdu personne [dans cette tragédie]. Cela ne devrait concerner que les victimes et leurs familles. »

Shauna Nordstrom, qui a perdu son fils de 18 ans dans l’accident, a déclaré que l’expulsion permettrait que justice soit faite. « Logan n’a pas eu de chance, encore moins une seconde chance », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Si Sidhu avait vraiment voulu éprouver des remords et faire ce qui était juste et honorable, il aurait quitté le Canada il y a des années. »