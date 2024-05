Véhicule qui brûle en pleine nuit dans une entrée privée, cocktail Molotov lancé dans la vitrine d’un commerce, feu allumé à l’arrière d’un bâtiment : les médias ont beau en rapporter chaque semaine, les incendies criminels sont en légère baisse à Montréal depuis le début de l’année, comparativement à la même date l’an dernier.

Au 15 mai, 205 dossiers avaient été ouverts au Module des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal (un par jour et demi), comparativement à 220 en 2023. Le SPVM prévient toutefois que ces statistiques peuvent changer en cours d’enquête.

Les différents mobiles derrière ces incendies sont, en général, une dette, une tentative d’extorsion, la concurrence entre commerces, la vengeance, un conflit, la santé mentale et une fraude d’assurances, ce dernier mobile étant peu fréquent contrairement à ce que l’on pourrait croire.

À peine 15 des 205 incendies criminels enregistrés depuis le début de 2024 sont liés au crime organisé, comparativement à 38 l’an dernier.

De ces 15 dossiers, 8 sont liés au crime organisé du Proche et Moyen-Orient (PMO), trois à la mafia, trois aux gangs de rue et un aux motards.

L’an dernier, 21 étaient liés au PMO et 17 à la mafia.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Steve Belzil, commandant de la Section des crimes économiques du SPVM

« On voit une accalmie dans les conflits au sein de la mafia par rapport à l’année passée », affirme le commandant de la Section des crimes économiques du SPVM, Steve Belzil.

« Pour ce qui est des incendies reliés au PMO, les endroits ciblés ont un lien avec la consommation de chicha ou la restauration. On est plutôt dans la tendance extorsion », renchérit le lieutenant-détective David Joseph, du Module des incendies criminels.

L’an dernier, un conflit sévissait entre deux clans de la mafia dans le nord-est de Montréal, mais il s’est calmé depuis.

L’année 2023 a aussi été marquée par une vague d’extorsions par incendies criminels dans des établissements licenciés arabes de Laval et du nord de Montréal qui s’est poursuivie en 2024, mais le Service de police de Laval (SPL) a lancé une offensive baptisée Mèche, en collaboration avec le SPVM et la Sûreté du Québec, et plusieurs incendiaires ont été arrêtés.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE David Joseph, lieutenant-détective du Module des incendies criminels du SPVM

« Aussitôt qu’il y a un dossier relié au crime organisé du PMO à Laval, le SPL nous avise. Et aussitôt qu’il y en a un à Montréal, on avise le SPL. Il y a un échange d’informations constant, tous les matins », explique M. Joseph.

Les troubles mentaux en cause

Trente-huit présumés incendiaires ont été arrêtés par le SPVM depuis le début de l’année (au 15 mai) comparativement à 34 pour la même période en 2023.

« Les gens qu’on arrête, souvent, sont plutôt démunis. Ils ne savent pas chez qui ils vont mettre le feu et pourquoi. Le mobile, on va l’avoir durant l’enquête ou par les plaignants. Les suspects, ce sont des gens qui ont eu des contrats par différents intermédiaires », dit le commandant Steve Belzil.

« Depuis l’an passé, on remarque chez nos incendiaires beaucoup de cas de santé mentale, c’est à peu près 11 % des dossiers annuellement. Ce qui est particulier, c’est qu’ils représentent entre 50 et 60 % de nos arrestations », ajoute-t-il.

Deux incendies sur lesquels a enquêté la Section des incendies criminels du SPVM ont fait quatre morts en 2024.

Les 11 enquêteurs et l’analyste de la section sont très occupés. Ils poursuivent toujours leur enquête sur deux dossiers très médiatisés, celui de l’incendie criminel qui a fait sept morts en mars 2023 dans le Vieux-Montréal et le feu qui a causé des dommages de quelques dizaines de millions de dollars au Stade olympique en mars dernier.

Les incendies criminels à Montréal 2024 : 205 dossiers, 38 arrestations (au 15 mai) 2023 : 641 dossiers, 107 arrestations 2022 : 473 dossiers, 66 arrestations 2021 : 497 dossiers, 81 arrestations