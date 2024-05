Gisèle Itale Betondi craignait son ex-mari. Elle venait de sortir de ses griffes. Mais sorti de prison, son bourreau l’a prévenue : il allait la tuer. Et c’est ce qu’il a fait. Il l’a traquée et l’a poignardée. Une scène d’horreur filmée par caméra sous les yeux d’une voisine.

C’est ce terrifiant topo que la Couronne a présenté au jury jeudi au début du procès de Hosea Amorus Puhya au palais de justice de Montréal. L’homme de 51 ans est accusé du meurtre au premier degré de son ex-femme et mère de leurs trois enfants. La femme a été poignardée devant chez elle en septembre 2022 à LaSalle.

« Je vais te tuer, je vais mettre un couteau dans ton ventre et tu vas mourir. »

C’est ce que Hosea Amorus Puhya aurait lancé à son ex-femme en janvier 2022 dans la foulée de son arrestation pour non-respect des conditions. Un mois plus tôt, Gisèle Itale Betondi en avait eu assez de leur relation « difficile » et l’avait quitté. L’homme avait du mal à accepter la rupture, a expliqué au jury la procureure de la Couronne Me Jade Coderre dans son exposé introductif.

Gisèle Itale Betondi a profité du séjour de son ex-mari en prison pour déménager dans l’arrondissement de LaSalle, à Montréal. La femme se croyait en sécurité puisque Puhya ne connaissait pas l’adresse. Mais il l’a retracée en utilisant une application de géolocalisation, selon la théorie de la Couronne.

« Seulement quatre jours avant le meurtre, il a appelé la victime. Il l’a blâmée pour avoir couché avec un autre homme. Il lui a dit que la prochaine fois qu’il va la voir, il va la tuer. Nous allons entendre cette conversation », a souligné Me Coderre, qui fait équipe avec Me Philippe Vallières-Roland.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des proches de Gisèle Itale Betondi au palais de justice de Montréal.

Selon des vidéos de surveillance qui seront présentées au procès, on peut voir un homme rôder dans le secteur de la résidence de la victime la veille du meurtre. Le téléphone de l’accusé a d’ailleurs été repéré dans le secteur. Le matin du meurtre, la victime craignait particulièrement pour sa sécurité.

« Elle avait raison d’avoir peur, puisque l’accusé l’épiait, attendant patiemment pour la tuer », a lancé Me Coderre.

C’est lorsque Gisèle Itale Betondi est sortie à l’extérieur pour reconduire ses enfants à la garderie que son ex-mari est passé à l’acte, selon la Couronne. Le meurtre a été capté par une caméra de surveillance. On y voit un homme sortir d’un boisé, s’approcher de la victime et la poignarder à mort. Tout ça sous les yeux horrifiés d’une voisine et amie de la victime qui viendra témoigner au procès.

La Couronne prévoit présenter sa preuve en deux semaines. Une douzaine de témoins sont attendus devant la juge Catherine Perreault de la Cour supérieure.

Me Antonio Cabral défend l’accusé.