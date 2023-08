La police de Montréal sollicite de nouveau l’aide du public dans l’espoir de faire progresser l’enquête sur la disparition d’une adolescente de 14 ans qui manque à l’appel depuis bientôt une semaine. D’autres photos d’elle ont été diffusées ce lundi.

Mégan Dawn Michalak avait été vue pour la dernière fois le 22 août dernier, vers 7 h à l’intersection des rues Elm et du boulevard Saint-Charles, dans l’arrondissement Beaconsfield.

Selon un descriptif fourni par les forces de l’ordre, elle portait à ce moment des jeans noirs et un coton ouaté à capuchon rouge.

COURTOISIE SPVM

COURTOISIE SPVM 1 /2



L’adolescente parle autant français qu’anglais et se déplacerait à pied ou encore en transport en commun. Les autorités ont donc des raisons de croire qu’elle aurait « pu être vue ailleurs sur l’Île de Montréal ».

Le SPVM rappelle que Mme Michalak mesure 178 cm, soit 5 pieds et 10 pouces, et pèse 54,5 kg, l’équivalent d’environ 120 livres. Elle a les cheveux teints blonds et les yeux bleus.

Toute personne détenant une information pertinente en lien avec ce dossier est invitée à entrer en contact avec le 911 ou encore son poste de quartier.