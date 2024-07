L’épidémie de listériose qui a causé le rappel des produits a fait deux morts entre août 2023 et début juillet 2024, selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

Une demande d’action collective déposée contre Walmart et Danone

Une demande d’action collective nationale a été déposée la semaine dernière en lien avec les laits végétaux contaminés à la listériose qui font l’objet d’un rappel.

« Depuis un an, ils savent que le problème existe, et ils n’ont rien dit avant ce mois-ci », affirme Joey Zukran, l’avocat du cabinet montréalais LPC Avocats qui a déposé la demande d’action collective au palais de justice de Montréal, le 18 juillet dernier.

Le document cite comme défenderesses Danone, qui produit les laits végétaux frappés par le rappel, ainsi que Walmart, qui est propriétaire de la marque Great Value, sous laquelle une partie des produits rappelés ont été vendus.

Selon l’avocat, Danone et Walmart auraient dû aviser les consommateurs de la contamination bien avant le mois de juillet. « C’est comme s’ils avaient passé ça sous silence par peur de teinter leur réputation », ajoute-t-il.

La demande d’action collective concerne « toutes les personnes au Canada qui ont acheté les diverses boissons végétales réfrigérées de marques Silk et Great Value rappelées en raison de la bactérie listeria monocytogenes », peut-on lire dans le document.

Joey Zukran demande que Danone et Walmart dédommagent financièrement les nombreux clients qui ont été affectés par la contamination. « [Les entreprises] ont mal fait leur travail, et de manière générale, ils ont géré le rappel comme des amateurs », lance-t-il.

Des clients affectés

Christiane Rioux, qui achète les produits Silk et Great Value chez Walmart « depuis longtemps », a commencé à avoir des problèmes digestifs dès l’automne dernier. Au printemps, l’inconfort est devenu si vif que la Montréalaise a demandé à faire baisser la dose d’antidépresseurs et d’antiacides qu’elle prend quotidiennement.

C’est dans un courriel de la part de Walmart que Christiane Rioux a appris que les produits qu’elle consommait pouvaient contenir de la listeria. « Ils en disaient très peu, ça donne l’impression qu’ils nous cachent quelque chose », ajoute-t-elle.

Christiane Rioux déplore qu’elle n’ait pas pu être remboursée pour tous les cartons de lait contaminé qu’elle a acheté au cours de l’année. Les formulaires de rappel de Walmart et Danone demandent une photo du produit comme preuve d’achat. « Comment voulez-vous que j’aie gardé tout ça ? », demande-t-elle.

Un rappel important

L’épidémie de listériose qui a causé le rappel des produits a fait deux morts entre août 2023 et début juillet 2024, selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

En tout, 18 produits de lait végétal de marques Silk et Great Value, en formats de 1,75 ou 1,89 litre, font l’objet d’un rappel lancé par l’ACIA le 8 juillet dernier.

Les produits en question ont été fabriqués en Ontario et distribués par Danone Canada, qui affirme avoir suspendu préventivement toute production et expédition provenant de cette installation tierce afin de mener une enquête approfondie.

« Nous sommes profondément préoccupés par cette situation et nous la prenons très au sérieux », a déclaré Frédéric Guichard, président de Danone Canada, dans un communiqué.

« Actuellement, par ce rappel rapide, nos efforts sont concentrés à assurer la protection des consommateurs, et à mener une enquête approfondie avec notre fabricant tiers. »

