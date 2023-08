Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver Mégan Dawn Michalak, âgée de 14 ans et disparue à Beaconsfield.

L'adolescente a les yeux bleus et les cheveux teints en blond, naturellement bruns. Elle mesure 178 cm (5’10’’) et pèse 54,5 kg (120 lb).

Elle a été vue pour la dernière fois mardi vers 7 h à l’intersection des rues Elm et du boulevard Saint-Charles, dans l’arrondissement Beaconsfield. Elle portait des jeans noirs et un coton ouaté à capuchon rouge. Elle parle français et anglais et se déplace à pied ou en transport en commun.

Toute personne ayant de l’information concernant ces disparitions est priée de contacter le 911 ou son poste de quartier.