Un pistolet chargé dans un VUS, un autre dissimulé dans des vêtements, un fusil au canon tronçonné : la police de Montréal a arrêté trois hommes avec des armes à feu prohibées lors de patrouilles dans les dernières semaines.

Un duo de patrouilleurs a saisi un pistolet de calibre 32 le 11 août dans le secteur de la rue Arthur-Léveillé et de la 4e Avenue, à Rivière-des-Prairies. Les agents avaient reçu un appel concernant la présence d’individus inspectant des véhicules stationnés de façon suspecte dans les environs. Les policiers remarquent sur place un homme correspondant au signalement, à bord d’un VUS.

« Les agents décident de l’intercepter, mais l’occupant, après avoir refusé de s’identifier, est placé en état d’arrestation. Une fouille subséquente du véhicule a permis de trouver un pistolet de calibre 32 chargé avec une balle chambrée dans le canon », indique le corps policier par communiqué.

Un pistolet caché dans ses vêtements

Une deuxième saisie a eu lieu la nuit suivante vers 4 h, à l’intersection des rues Saint-Pierre et Le Moyne dans le Vieux-Montréal. Deux policiers étaient alors venus aider des collègues qui avaient intercepté un automobiliste détenant un permis de conduire révoqué. En plus du conducteur, deux passagers se trouvaient à bord du véhicule. « L’un d’eux attire plus particulièrement l’attention des agents en raison de son apparente nervosité », souligne le SPVM dans son résumé des évènements.

Au moment de sortir de l’automobile, l’homme se déplace en montrant les signes distinctifs d’une personne portant une arme. L’individu de 25 ans est immédiatement maîtrisé et arrêté. Il était en possession d’un pistolet de 9 mm chargé dissimulé dans ses vêtements.

Un fusil au canon tronçonné

Mardi dernier vers 23 h, dans l’arrondissement de Ville-Marie, les policiers ont intercepté un homme « au comportement suspect » circulant à vélo dans le parc Campbell. Après avoir discuté avec l’individu, les patrouilleurs remarquent que ce dernier est en possession d’une bouteille de spiritueux volée.

« L’homme âgé de 41 ans est menotté et mis en état d’arrestation. En fouillant ses effets personnels, les policiers découvrent un pistolet à plomb de même qu’un puissant fusil de calibre 12. Le canon de l’arme était tronçonné, ce qui la rendait plus facile à dissimuler. »