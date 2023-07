Neuf et huit ans de détention pour les agresseurs de Pietro Poletti

Mitchaino Bruno et Yadley Deutz-St-Jean, les deux derniers individus qui avaient fait irruption chez l'ancien enquêteur du SPVM Pietro Poletti en juin 2020 et l'avaient battu, viennent d'être condamnés à des peines respectives de neuf et huit ans de pénitencier.

Plus de détails à venir.