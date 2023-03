Deux hommes sont morts et sept autres personnes ont été blessées, dont deux gravement, lorsque le conducteur d’une camionnette les a heurtées lundi tandis qu’ils marchaient sur le bord de la 132, à Amqui, au Bas-Saint-Laurent. Au moins douze personnes ont été « prises en charge » par l’hôpital d’Amqui, dont six ont dû être transportées dans des centres hospitaliers en dehors de la région.

L’évènement s’est produit vers 15 h, lundi après-midi, à proximité de la microbrasserie La Captive, non loin du centre-ville d’Amqui. Il s’agit d’un geste isolé et le conducteur, un homme de 38 ans, a été arrêté pour délit de fuite mortel après s’être rendu de lui-même, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ).

Il était toujours rencontré par les enquêteurs de la SQ lundi soir. Toutes les hypothèses sont encore sur la table pour expliquer la cause de ce geste, précise une porte-parole de la SQ, Hélène St-Pierre.

Quant aux deux personnes ayant perdu la vie, il s’agit de deux hommes, un septuagénaire et un sexagénaire, a confirmé la SQ.

« En arrivant à Amqui, il y avait une ambulance et quelqu’un couché sur le bord du chemin. Environ 400 pieds plus loin, il y avait une autre personne au sol et une femme de la Sûreté du Québec lui faisait un massage cardiaque. En tout, j’ai compté au moins quatre adultes par terre », raconte à La Presse Alain Gilbert.

Le camionneur originaire de Saint-Hyacinthe passait par Amqui, en direction de New Richmond, quelques minutes après le drame. « Je voyais le monde qui paniquait sur le trottoir », se remémore-t-il.

Des victimes transportées à l’extérieur

Le Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent a confirmé que six victimes avaient été transportées à l’extérieur de la région afin de bénéficier de soins de santé soit au moins trois à Québec, une à Montréal et une autre à Rimouski.

Jointe lundi en fin d’après-midi, la mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette, était encore sous le choc du tragique évènement qui avait frappé la communauté de quelque 6200 habitants.

« On vient de vivre une très belle semaine de relâche avec une belle température. On croit jamais que ça va arriver chez nous, on voit des drames comme ça aux nouvelles, mais jamais on n’aurait pu s’imaginer que ça frapperait Amqui », a lâché l’élue, visiblement bouleversée.

« Le bilan est très lourd »

« Je prends la direction d’Amqui et j’annule ma présence de demain à l’Assemblée nationale. […] Le bilan serait très lourd. […] Je suis troublé par ce qu’on me rapporte », a commenté le député local, Pascal Bérubé, sur Twitter.

« Les informations préliminaires rapportent un grave accident à Amqui. Les équipes sont en route et nous suivons la situation de près », a réagi de son côté le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel en annonçant qu’il se rendrait lui aussi à Amqui.

« Je viens de parler au député Pascal Bérubé et à la mairesse d’Amqui Sylvie Blanchette. Je leur ai offert tout mon soutien. On sera là pour les gens d’Amqui », a indiqué le premier ministre du Québec, François Legault.

Du support psychosocial est offert pour les témoins, a déclaré sur Facebook la députée du Bloc québécois dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud. « En attendant d’en savoir plus, merci aux policiers, intervenants, ambulanciers et au personnel de la santé qui font tout pour assister les blessés », a-t-elle ajouté.

Des voies de contournement ont été aménagées afin de permettre aux enquêteurs en collision de se rendre sur place pour tenter de reconstituer les circonstances ayant mené au drame.

Des renforts appelés à l’hôpital d’Amqui

Le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, a confirmé qu’un code orange est en cours à l’hôpital d’Amqui. Une douzaine de personnes y ont été « prises en charge », a-t-il précisé.

« Il faut comprendre qu’on reçoit des gens qui n’ont pas été directement impliqués dans l’accident, mais qui se présentent tout de même à l’urgence en état de choc et on les traite quand même même », explique-t-il.

Toutes les ressources étaient mobilisées pour cela à l’hôpital d’Amqui alors que des renforts ont même été appelés.

En début de soirée, les réactions se faisaient nombreuses sur les réseaux sociaux. « Je suis de tout cœur avec les citoyens d’Amqui, au Québec. Je pense à toutes les personnes touchées alors qu’on attend plus d’information sur les évènements tragiques d’aujourd’hui. Aux premiers intervenants : merci pour votre rapidité, votre courage et votre professionnalisme », a déclaré sur Twitter le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.