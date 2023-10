Lors de cette cérémonie d’assermentation, les 19 recrues ont prêté serment et reçu leur matricule. Elles sont désormais des policiers en titre et recevront leur assignation dans un poste de quartier à la fin du programme d’immersion.

Les 20 recrues du 102e contingent ont été assermentées le 15 septembre dernier. Elles devaient officiellement prêter serment et recevoir leur matricule avant de se lancer en immersion. Ce genre de cérémonie se déroule normalement dans la plus stricte intimité. La Presse a eu accès à ce moment solennel et émouvant.