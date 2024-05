Un camionneur est mort lors d’un accident de travail ce mercredi au Port de Montréal, le deuxième à survenir en moins d’un mois. Plusieurs acteurs seront impliqués dans une enquête venant d’être déclenchée sur cette affaire.

La Presse a appris de source sûre que cet évènement se serait déroulé au terminal Montréal Gateway, au cœur des installations portuaires, en après-midi.

Pour le moment, le Port de Montréal confirme qu’un « accident de travail a eu lieu sur l’un de nos terminaux en fin de journée ». « Les équipes sont encore sur place en train de gérer la situation », a indiqué sa porte-parole, Renée Larouche, en ajoutant qu’une enquête serait rapidement déclenchée.

Tout indique que la police de Montréal est intervenue sur les lieux, mais celle-ci refuse de commenter. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui devrait être au cœur de l’enquête, a indiqué en soirée que deux inspecteurs se sont rendus sur les lieux pour effectuer des vérifications. Aucun autre détail n’était donc disponible.

Il s’agit du deuxième dossier de ce genre en quelques semaines. À la fin avril, un camionneur était également mort au port de Montréal après un accident à l’un de ses quais. L’accident de travail mortel survenait alors que le lendemain, le 28 avril, se tenait le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail.

En 2023, « 210 travailleurs ont perdu la vie au travail, dont 68 dans le secteur de la construction et plus de 114 000 personnes qui ont subi une lésion professionnelle », selon la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), le plus grand syndicat de travailleurs dans la province.

Des syndiqués de la FTQ s’étaient rassemblés à ce moment devant l’Assemblée nationale, à Québec, et devant l’hôtel de ville de Montréal, en la mémoire des disparus et pour rappeler l’importance de la prévention au travail.

Avec La Presse Canadienne