Des voisins de deux importants refuges pour sans-abri de Montréal se sont adressés à la justice, cette semaine, dans l’espoir de recevoir un dédommagement d’au moins 25 000 $ chacun pour leurs désagréments.

Deux demandes d’actions collectives ont été déposées à la Cour supérieure au nom des résidants des environs de l’Hôtel-Dieu, rue Saint-Urbain, et du refuge Open Door, dans Milton-Parc.

Elles couvrent les voisins qui ont subi « les conséquences des comportements d’itinérants intoxiqués et/ou connaissant des problèmes de santé mentale ».

Ces impacts constitueraient des « inconvénients anormaux de voisinage », ainsi qu’une violation des droits fondamentaux des résidants, selon les poursuites.

Dans chaque cas, l’État québécois, la Ville de Montréal et les organismes qui gèrent les refuges sont poursuivis. Tous ces acteurs « sont fautifs en ne se préoccupant pas des droits des populations voisines et du sens de leur mission, en ne gérant pas le Refuge et les populations qui y résident, en ne se préoccupant pas des soins, de la sécurité, et du sort des personnes expulsées du Refuge ou non admises », est-il écrit.

Les demandeurs attaquent aussi « la négligence, l’omission et le non-respect du principe de précaution des Défendeurs, pour ne pas avoir anticipé les conséquences, en termes de voisinage, de l’afflux d’itinérants intoxiqués, en mauvaise santé physique et mentale, constituant un marché accessible et lucratif pour la vente de drogue, le recel, la prostitution, etc. ».

Les demandes d’action collectives devront d’abord être autorisées par le tribunal avant qu’un juge se penche sur le fond. Ce type de procédures permet de faire indemniser un grand groupe de personnes sans que chacune d’elles lance sa propre poursuite.

« Dommage que ça prenne une tournure légale »

Les poursuites ont été lancées par Me Gérard Samet, un avocat montréalais rompu aux actions collectives. Il n’a pas voulu commenter l’initiative sans avoir obtenu le feu vert des résidants qui agissent comme représentants de leurs voisins.

La Ville de Montréal n’avait pas répondu à la demande de commentaire de La Presse, vendredi en fin d’après-midi.

« On est encore en train de prendre connaissance de ces procédures et on va prendre [des mesures] selon les étapes légales prévues, a réagi Marie-Pier Therrien, porte-parole de la Mission Old Brewery, l’un des organismes qui gèrent le refuge de l’Hôtel-Dieu. C’est encore très nouveau pour tout le monde. »

« Ça nous peine toujours de lire l’ampleur des enjeux qui sont vécus par la population, on trouve ça quand même dommage que ça prenne une tournure légale », a-t-elle ajouté.

Notre courriel et notre appel à Open Door sont demeurés sans réponse.

Des quartiers changés

Le refuge de l’Hôtel-Dieu a été ouvert en juillet 2021, en pleine pandémie, de façon temporaire. Il s’agissait d’abord d’un lieu pour accueillir les personnes en situation d’itinérance qui devaient s’isoler pour cause de test positif à la COVID-19. L’endroit est ensuite devenu un refuge d’urgence général.

L’hiver dernier, le ministre responsable des Services sociaux a indiqué que le refuge allait progressivement fermer. « On a souvent dit que 180 individus, c’est beaucoup pour la cohabitation », admettait Lionel Carmant. « La capacité va être diminuée graduellement et tout le monde va être relocalisé. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le refuge Open Door est situé au sous-sol de l’église Notre-Dame de La Salette.

Open Door est installé depuis 2018 dans le sous-sol de l’église Notre-Dame-de La Salette, sur l’avenue du Parc. Il s’agit d’un refuge où les itinérants peuvent se présenter avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue sans crainte d’être refoulés. Une proportion significative des places est réservée aux Autochtones.

Les poursuites allèguent que l’arrivée de ces lieux dans des quartiers denses au cœur de Montréal a complètement changé la vie des résidants locaux.

Elles exigent donc « un montant provisoirement évalué à 15 000 $ à titre de dommages compensatoires » pour les désagréments subis, ainsi qu’« un montant provisoirement évalué à 10 000 $ […] à titre de dommages punitifs visant à réparer la violation intentionnelle de leurs droits protégés par la Charte canadienne et la Charte québécoise ».

La fermeture des refuges est aussi demandée.