Québec a bon espoir d’arriver à livrer le chantier dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine avec un peu moins d’un an de retard, malgré des tours de ventilation plus endommagées que prévu. Cela dit, les travaux devront être condensés et les coûts risquent de bondir.

« Je pense qu’on va y arriver. Les délais annoncés par le ministère sont raisonnables, et on les partage. On est encore sur un chantier de rénovation, on peut toujours avoir des découvertes, on ne sait jamais, mais je pense qu’on va y arriver », a expliqué mercredi le directeur du projet de réfection majeure du tunnel chez le consortium Renouveau La Fontaine, Stéphane Campedelli.

PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE Stéphane Campedelli

Ses équipes avaient convié les médias à une grande visite du chantier, un peu plus de cinq jours après que La Presse eût révélé que le mégachantier du pont-tunnel aurait minimalement près d’un an de retard, la fin de la fermeture de trois voies sur six de l’infrastructure étant désormais prévue à l’automne 2026. La fin du projet, qui était jusqu’ici fixée à 2026, pourrait donc aller à encore plus loin.

Ce sont surtout deux facteurs qui expliquent ces retards : d’abord, un bris d’équipement survenu sur une installation supportant la voûte du tunnel, puis des tours de ventilation « nettement plus endommagées que prévu », a dit M. Campedelli, en faisant le tour de ces infrastructures extérieures au chantier.

PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE Les tours de ventilation sont plus endommagées que prévu.

PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE Cette pièce d’équipement a subi un bris, récemment.

PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE La voûte du tunnel était très endommagée au début des travaux.

PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE Des ouvriers travaillent dans le tunnel. 1 /4







Même en matière de construction, des imprévus se sont manifestés autour des tours de ventilation, a reconnu le gestionnaire. « Tous les panneaux de soutien s’appuyaient sur la partie basse de la tour, au lieu d’être tenus eux-mêmes sur la structure. Ça, c’est un mode de fonctionnement qui n’était pas prévu. Ça ne nous permet pas de démonter la partie basse pour tout remplacer. »

À ce jour, environ 90 % du bétonnage du premier tube, direction sud, a été complété ; il ne reste donc plus que neuf sections de la voûte à bétonner. Il faudra ensuite procéder à de la peinture et des travaux d’éclairage, entre autres. En comptant les travaux additionnels sur les tours de ventilation, on ne basculera ensuite dans le tube nord qu’au printemps 2025, au lieu de cet été comme cela été initialement prévu.

Une facture salée

Bref, une chose est certaine : les coûts initiaux de 2,5 milliards ne tiendront plus. « C’est logique. Maintenant, il faut juste voir en fonction des enveloppes prévues pour les risques pour établir c’est quoi les coûts additionnels requis », a prudemment dit le directeur des grands projets du Grand Montréal au ministère des Transports, Martin Giroux, qui participait aussi à la visite.

PHOTO CHARLES-WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE Martin Giroux

Très peu de détails filtrent encore sur la facture, mais selon nos informations, plusieurs scénarios sont considérés par les autorités, dont une augmentation d’au moins quelques centaines de millions.

Québec, de son côté, se dit « actuellement en négociations avec le consortium Renouveau LaFontaine pour évaluer l’ensemble des impacts des travaux additionnels sur le contrat, la mobilité et la planification gouvernementale ». « Nous ne ferons aucun commentaire additionnel pour ne pas nuire à ces négociations », a évoqué mercredi le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

M. Giroux, lui, demeure optimiste. « On a quand même l’expérience du premier tube, et on peut penser que les travaux dans le prochain tube vont être similaires, mais là on va y aller plus au niveau de la productivité [de nos équipes]. Et on est confiants que ce qu’on a vu dans les derniers mois va nous permettre une certaine fiabilité pour la suite », a-t-il conclu, ouvrant ainsi la porte à l’accélération de certains travaux.