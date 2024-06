La mairesse Valérie Plante veut mieux comprendre « la séquence » des évènements ayant mené à la fermeture des terrasses sur la rue Peel, vendredi soir, avant de réclamer des « têtes qui roulent ». Mardi, un conseiller a demandé le départ du directeur des pompiers.

« Peut-être qu’il y a des gens qui veulent avoir des têtes qui roulent, mais moi j’ai toujours fonctionné dans les règles. Je pense que c’est important de voir ce qui s’est passé, la séquence », a affirmé Mme Plante en mêlée de presse à Montréal en début d’après-midi, alors qu’elle était talonnée sur l’imputabilité des dirigeants du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Un peu plus tôt, sur le réseau social X, le conseiller indépendant du district de Peter-McGill, Serge Sasseville, avait formellement réclamé le départ du directeur des pompiers montréalais, Richard Liebmann. Ce dernier est en poste depuis janvier 2021.

« Plus j’en apprends sur cette affaire et plus ma colère augmente. Le directeur du SIM doit démissionner dans les plus brefs délais et son service doit faire l’objet d’une réforme de fond en comble », a illustré M. Sasseville. « Les descentes abusives et le comportement du SIM et de la Section Moralité du SPVM sont en train de tuer les restos du centre-ville », a persisté le conseiller.

La veille, lundi, deux employés-cadres du SIM, dont un chef de section, ont été suspendus dans la foulée de cette affaire. Il s’agissait alors du premier geste disciplinaire depuis vendredi soir, lorsque des employés du SIM avaient forcé la fermeture de terrasses de la rue Peel, en plein week-end du Grand Prix, la période la plus achalandée de l’année.

« Très proche d’une solution »

Une enquête administrative a également été ouverte, un processus dans lequel la mairesse dit à tout prix ne pas vouloir « se mêler ». Selon nos informations, les deux employés auraient été relevés administrativement de leurs fonctions. Ils seront donc affectés à d’autres tâches connexes pour le moment, au moins jusqu’à ce que l’enquête en cours se termine.

Dans l’immédiat, Mme Plante affirme avoir trouvé des « solutions » pour éviter qu’une fermeture similaire de terrasses ne se reproduise. Elle n’a toutefois pas voulu fournir ces solutions, en soulignant qu’elle le ferait d’abord lors d’une rencontre avec les commerçants, prévue mardi après-midi.

Une autre rencontre a aussi été tenue mardi, en avant-midi, en présence de représentants de la SDC Montréal centre-ville, du SIM et de l’arrondissement de Ville-Marie. Le directeur de la SDC, Glenn Castanheira, a qualifié l’exercice de très constructif, en insistant néanmoins sur la nécessité de « corriger la situation sur Peel et surtout [de] remédier au climat malsain qui a mené à cet incident ».

« On est très proches d’une solution, a quant à elle dit la mairesse. On a une solution qui, je pense, va faire l’affaire de beaucoup de monde, mais pas de tout le monde non plus. Même quand un enjeu a l’air tout simple, je peux vous assurer qu’il y a toujours de la complexité », a-t-elle conclu, en certifiant au passage que « l’arrondissement a fait son travail » dans ce dossier.